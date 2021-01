Selva Antonella Yanes dijo que sí asumiría en reemplazo de Lucas Cayata en el Concejo Deliberante

Reemplazo

Frente a la expectativa que genera la dimisión del presidente del cuerpo deliberativo, Selva Antonella Yanes afirmó que si le corresponde, asumirá el cargo.

Mientras espera que Lucas Cayata efectivice la renuncia a su cargo de concejal, Yanes habló en exclusiva este miércoles con radiocafayate.com

¿Cuándo se enteró de la posible decisión de Lucas Cayata de renunciar al Concejo?

Me enteré a través de los medios de comunicación, familiares y amigos a comienzo de semana.

¿No sabía nada de la decisión que estaba por tomar el concejal?

No, después de que se hizo público me llamó Lucas para comentarme que estaba pensando en renunciar ante el surgimiento de una oferta laboral en Jujuy, luego me volvió a llamar para confirmarlo.

¿Tuvo oportunidad de reunirse con los demás integrantes del sector político que lidera Fili Geron?

Estoy esperando que Lucas vuelva de Jujuy este fin de semana para juntarnos con Cristian Avellaneda y analizar la situación.

¿Cuáles son sus expectativas si le toca asumir este nuevo desafío?

Todavía no tengo una opinión al respecto, imagínate hace unos días ni me imaginaba esta situación. Estoy esperando reunirme para ver que hacemos.

¿Pero usted va a asumir si le corresponde?

Si, seguro