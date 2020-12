Integrantes de una denominada comunidad Diaguita atacaron a periodistas en Cachi: «la policía de Salta nos salvó»

Conflicto de tierras

Un medio de comunicación informó que sus trabajadores fueron atacados y amenazados por miembros de la Comunidad originaria. Aseguraron que la policía los ayudó y los salvó de que atenten contra sus vidas.

El periodista Mario Guzmán de Informatevalle contó el difícil momento que pasaron durante la cobertura de un conflicto de tierras en la localidad de Cachi entre la Comunidad Diaguita y otros pobladores de la zona. Aseguró que recibieron amenazas de muerte y ataques violentos por parte de miembros de la comunidad.

«Las amenazas de muerte vinieron acompañada de una lluvia de piedras. Si nos agarraba desprevenido, hoy no la contábamos. Nuestro objetivo era netamente informar y dar detalles de lo que pasó en Las Pailas», contó el periodista.

En este sentido, Guzmán agradeció la ayuda de los efectivos de la Policía de Salta. «Si ellos no me ayudaban hubiéramos sufrido muchísimos daños físicos y no estábamos contando lo sucedido».

«Repudiamos todos los actos de violencia, no hay justificación para querer censurar un medio por querer solamente informar los sucesos», enfatizó el periodista.