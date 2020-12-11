Cafayate registró seis nuevos casos de coronavirus este jueves

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología a través del reporte diario COVID-19 de la Provincia.
Este jueves se confirmaron seis nuevos casos de coronavirus en Cafayate lo que eleva el total de contagios a 436.
|Fecha: 10/12/2020 ( 18.30 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|5
|606
|Cachi
|0
|87
|Cafayate
|6
|436
|Capital
|7
|10210
|Cerrillos
|0
|943
|Chicoana
|1
|302
|Gral. Güemes
|0
|1179
|Gral. San Martín
|4
|2089
|Guachipas
|0
|37
|Iruya
|1
|113
|La Caldera
|0
|237
|La Candelaria
|2
|32
|La Poma
|0
|35
|La Viña
|1
|219
|Los Andes
|0
|227
|Metán
|0
|478
|Molinos
|0
|63
|Orán
|5
|2496
|Rivadavia
|0
|231
|Rosario de la Frontera
|0
|206
|Rosario de Lerma
|0
|863
|San Carlos
|5
|127
|Santa Victoria
|0
|47
|TOTAL
|37
|21263
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 10/12/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|5
|606
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|123
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|1
|7
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|34
|GAONA
|0
|5
|GENERAL PIZARRO
|0
|9
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|3
|290
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|120
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|4
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|87
|CACHI
|0
|64
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|22
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|6
|436
|CAFAYATE
|6
|436
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|7
|10210
|ATOCHA
|0
|18
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|7
|9774
|VILLA SAN LORENZO
|0
|414
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|0
|943
|CERRILLOS
|0
|633
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|277
|SAN AGUSTIN
|0
|30
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|1
|302
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|124
|EL CARRIL
|1
|175
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|0
|1179
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|193
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|137
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|0
|836
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|4
|2089
|ACAMBUCO
|0
|3
|AGUARAY
|0
|311
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|196
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|168
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|4
|373
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|985
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|37
|GUACHIPAS
|0
|37
|DEPARTAMENTO IRUYA
|1
|113
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|1
|61
|ISLA DE CAÑAS
|0
|51
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|237
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|59
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|177
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|2
|32
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|2
|25
|LA CANDELARIA
|0
|7
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|35
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|34
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|219
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|1
|167
|LA VIÑA
|0
|41
|TALAPAMPA
|0
|11
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|227
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|196
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|21
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|478
|AGUA BLANCA
|0
|3
|EL GALPON
|0
|55
|EL TUNAL
|0
|3
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|12
|RIO PIEDRAS
|0
|19
|SAN JOSE DE METAN
|0
|383
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|63
|ALUMBRE
|0
|2
|COLOME
|0
|1
|LA PUERTA
|0
|9
|LURACATAO
|0
|4
|MOLINOS
|0
|23
|SECLANTAS
|0
|23
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|5
|2496
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|281
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|120
|PICHANAL
|0
|112
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|5
|1890
|URUNDEL
|0
|42
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|231
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|107
|LA UNION
|0
|24
|LOS BLANCOS
|0
|4
|MISION LA PAZ
|0
|1
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|0
|30
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|2
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|206
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|2
|EL BORDO
|0
|1
|EL POTRERO
|0
|1
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|201
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|0
|863
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|0
|390
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|96
|ROSARIO DE LERMA
|0
|374
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|5
|127
|ANGASTACO
|5
|55
|ANIMANA
|0
|42
|CORRALITO
|0
|0
|SAN ANTONIO
|0
|1
|SAN CARLOS
|0
|27
|SANTA ROSA
|0
|2
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|47
|ACOYTE
|0
|4
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|5
|LOS TOLDOS
|0
|20
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|5
|TOTALES
|37
|21263