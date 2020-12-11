Cafayate registró seis nuevos casos de coronavirus este jueves

Locales10.12.2020 - 21:24

Pandemia

Cafayate registró seis nuevos casos de coronavirus este jueves

Por indio el día diciembre 10, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología a través del reporte diario COVID-19 de la Provincia.

Este jueves se confirmaron seis nuevos casos de coronavirus en Cafayate lo que eleva el total de contagios a 436.

Fecha: 10/12/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 5 606
Cachi 0 87
Cafayate 6 436
Capital 7 10210
Cerrillos 0 943
Chicoana 1 302
Gral. Güemes 0 1179
Gral. San Martín 4 2089
Guachipas 0 37
Iruya  1 113
La Caldera 0 237
La Candelaria 2 32
La Poma 0 35
La Viña 1 219
Los Andes 0 227
Metán 0 478
Molinos 0 63
Orán 5 2496
Rivadavia 0 231
Rosario de la Frontera 0 206
Rosario de Lerma 0 863
San Carlos 5 127
Santa Victoria 0 47
TOTAL 37 21263

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 606
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 1 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 34
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 290
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 120
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 436
CAFAYATE 6 436
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 7 10210
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 7 9774
VILLA SAN LORENZO 0 414
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 943
CERRILLOS 0 633
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 277
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 302
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 124
EL CARRIL 1 175
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1179
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 193
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 836
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 2089
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 311
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 196
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 168
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 373
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 985
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  1 113
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  1 61
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 237
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 177
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 32
EL JARDIN 0 0
EL TALA 2 25
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 219
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 167
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 0 478
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 55
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 383
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 63
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 23
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 5 2496
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 281
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 1890
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 231
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 24
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 206
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 201
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 863
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 374
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 5 127
ANGASTACO 5 55
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO   0 1
SAN CARLOS 0 27
SANTA ROSA   0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 37 21263

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