Cafayate llegó a los 400 contagios y sumó una muerte por COVID

Locales02.12.2020 - 8:05

Cada vez peor

Cafayate llegó a los 400 contagios y sumó una muerte por COVID

Por indio el día diciembre 2, 2020

Así lo indica el reporte de este martes de las autoridades sanitarias de la provincia.

Este martes confirmaron  desde la provincia seis nuevos casos lo que elevó el total de positivos de coronavirus en Cafayate a 400. 

A este dato se agrega que los fallecimientos en nuestra ciudad a causa del COVID-19 ya son 16.

Fecha: 01/12/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 6 558
Cachi 0 87
Cafayate 6 400
Capital 10 10163
Cerrillos 0 930
Chicoana 2 299
Gral. Güemes 1 1175
Gral. San Martín 3 2063
Guachipas 0 37
Iruya  0 102
La Caldera 1 235
La Candelaria 0 28
La Poma 0 30
La Viña 0 215
Los Andes 0 227
Metán 3 472
Molinos 0 57
Orán 0 2475
Rivadavia 7 228
Rosario de la Frontera 2 195
Rosario de Lerma 1 861
San Carlos 0 100
Santa Victoria 0 45
TOTAL 42 20982
 
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 01/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 6 558
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 113
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 1 5
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 33
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 261
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 114
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 400
CAFAYATE 6 400
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 10 10163
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 9 9729
VILLA SAN LORENZO 1 412
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 930
CERRILLOS 0 626
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 274
SAN AGUSTIN 0 27
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 299
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 123
EL CARRIL 2 173
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1175
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 191
COBOS 0 8
EL BORDO 0 136
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 835
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 2063
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 3 304
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 196
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 166
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 366
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 976
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  0 102
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  0 60
ISLA DE CAÑAS 0 41
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 235
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 175
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 30
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 29
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 215
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 163
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 3 472
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 42
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 3 390
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 57
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 19
SECLANTAS 0 21
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 2475
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 278
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 119
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1873
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 7 228
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 3 104
LA UNION 4 24
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 195
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 2 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 190
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 861
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 1 372
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 100
ANGASTACO 0 42
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO   0 1
SAN CARLOS 0 15
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 45
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 4
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 42 20982

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