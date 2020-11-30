Coronavirus: este lunes confirmaron siete nuevos casos y Cafayate quedó al borde de los 400 contagios

Destacadas30.11.2020 - 20:24

No se detiene

Coronavirus: este lunes confirmaron siete nuevos casos y Cafayate quedó al borde de los 400 contagios

Por indio el día noviembre 30, 2020

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Cafayate quedó al borde de los 400 casos positvos de COVID-19 este lunes al confirmarse siete nuevos casos, lo que lleva el total hasta este momento a 394.

Recordemos que hasta el momento el COE local informó de 15 muertes a causa del coronavirus, aunque después del último informe hubo más fallecimientos, aún no informados.

Fecha: 30/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados  
Anta 1 552  
Cachi 0 87  
Cafayate 7 394  
Capital 4 10153  
Cerrillos 1 930  
Chicoana 0 297  
Gral. Güemes 0 1174  
Gral. San Martín 6 2060  
Guachipas 0 37  
Iruya 0 102  
La Caldera 1 234  
La Candelaria 0 28  
La Poma 0 30  
La Viña 0 215  
Los Andes 0 227  
Metán 0 469  
Molinos 0 57  
Orán 0 2475  
Rivadavia 0 221  
Rosario de la Frontera 0 193  
Rosario de Lerma 1 860  
San Carlos 0 100  
Santa Victoria 0 45  
TOTAL 21 20940  

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 30/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 552
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 113
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 33
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 258
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 112
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 394
CAFAYATE 7 394
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 4 10153
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 4 9720
VILLA SAN LORENZO 0 411
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 930
CERRILLOS 1 626
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 274
SAN AGUSTIN 0 27
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 297
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 123
EL CARRIL 0 171
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1174
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 191
COBOS 0 8
EL BORDO 0 136
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 834
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 6 2060
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 5 301
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 197
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 166
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 365
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 976
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA 0 102
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 60
ISLA DE CAÑAS 0 41
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 234
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 175
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 30
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 29
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 215
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 163
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 0 469
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 42
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 0 387
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 57
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 19
SECLANTAS 0 21
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 2475
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 278
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 119
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1873
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 221
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 101
LA UNION 0 20
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 193
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 190
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 860
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 1 371
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 100
ANGASTACO 0 42
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO  0 1
SAN CARLOS 0 15
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 45
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 4
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 21 20940

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