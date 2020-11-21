Este viernes confirmaron ocho nuevos casos de COVID y Cafayate sigue en situación delicada

Destacadas21.11.2020 - 9:58

Sin tregua

Este viernes confirmaron ocho nuevos casos de COVID y Cafayate sigue en situación delicada

Por indio el día noviembre 21, 2020

Este viernes la provincia reportó ocho nuevos casos de coronavirus en Cafayate  lo que eleva la cantidad de positivos a 353.

Hasta este momento nuestra suma 13 muertos por COVID-19.

Fecha: 20/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 10 505
Cachi 0 86
Cafayate 8 353
Capital 24 9990
Cerrillos 6 914
Chicoana 2 291
Gral. Güemes 2 1166
Gral. San Martín 27 2007
Guachipas 0 36
Iruya 6 81
La Caldera 1 232
La Candelaria 0 28
La Poma 0 26
La Viña 2 210
Los Andes 0 224
Metán 13 447
Molinos 1 53
Orán 2 2452
Rivadavia 0 211
Rosario de la Frontera 11 186
Rosario de Lerma 17 839
San Carlos 22 96
Santa Victoria 0 28
TOTAL 154 20461

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 10 505
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 3 108
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 1 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 6 225
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 106
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 353
CAFAYATE 8 353
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 24 9990
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 22 9560
VILLA SAN LORENZO 2 409
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 914
CERRILLOS 2 620
LA ISLA 0 3
LA MERCED 4 267
SAN AGUSTIN 0 24
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 291
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 122
EL CARRIL 2 166
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1166
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 190
COBOS 0 8
EL BORDO 0 135
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 2 828
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 27 2007
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 17 282
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 3 191
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 162
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 361
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 956
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 6 81
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 59
ISLA DE CAÑAS 6 21
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 232
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 173
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 22
LA CANDELARIA 0 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 210
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 160
LA VIÑA 0 40
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 13 447
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 1 40
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 1 19
SAN JOSE DE METAN 11 368
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 53
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 1 17
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 2452
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 273
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 116
PICHANAL 0 108
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1862
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 211
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 18
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 29
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 11 186
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 11 183
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 17 839
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 3 386
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 8 95
ROSARIO DE LERMA 6 355
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 22 96
ANGASTACO 7 42
ANIMANA 10 41
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 5 13
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 154 20461

 

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