Mientras ya se derivan pacientes a Salta, Almeda dice que no está colapsado el hospital

Otro cruce en el COE

Vargas dice que sí, Almeda que no. Otro cruce de opiniones entre los integrantes del COE sobre un tema que no admite dos realidades. O está colapsado o no. Miente Vargas o miente Almeda. No hay dos posibilidades.

Esta semana el gerente del hospital dijo públicamente que el hospital de Cafayate colapsó en su capacidad para internar pacientes COVID y que ya se tuvieron que derivar dos pacientes a Salta ante la incapacidad sanitaria del nosocomio local.

Pero este jueves, Fernando Almeda aseguró en una radio de Salta que el hospital tiene “muy buenas condiciones” y que pese al aumento de casos que se registró días atrás no hay un colapso del sistema de salud en contradicción con lo manifestado por Carlos Vargas, que advirtió que comenzarían a derivar pacientes a Capital dada la falta de camas con respiradores

En diálogo con Profesional FM dela ciudad de Salta, Almeda, manifestó que “entiende la preocupación de los profesionales de la salud” pero descartó que haya un colapso en el nosocomio local pese al aumento de casos registrados días atrás. Detalló que en promedio se confirman 6 casos por día, aunque la realidad también lo desmiente con 11 casos de este jueves y 15 de hace pocos días.

El Intendente también desestimó que el incremento en los casos haya tenido que ver con el turismo interno, dado que los últimos reportados no fueron de personas que tengan que ver con la actividad.