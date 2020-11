En Salta no se exigirá PCR negativo ni cuarentena a los turistas en el verano

Nuevas medidas

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, confirmó que unificaron un criterio entre las principales plazas del país.

Se avecina la temporada de verano y el sector turístico se entusiasma con la reactivación luego de varios meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus. A propósito, desde Nación informaron que las provincias que nuclean las principales plazas del país no exigirán PCR negativo ni cumplimiento de cuarentena. En la nómina que dio a conocer el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, se encuentra incluida Salta.

Las provincias que concentran el 90% del turismo de verano y que tampoco requerirán un seguro de viaje son: Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

Según publicó La Nación, no habrá requisitos sanitarios para circular por esas provincias. Así, los turistas que visiten la playa, las sierras, ríos o lagos en esos distritos no tendrán que realizarse un hisopado que asegure que no están contagiados de coronavirus.

«Después de conversaciones con todos los gobiernos provinciales, logramos homogeneizar las condiciones de circulación para la temporada y de esa manera generar las certidumbres que necesitan los turistas para planificar sus vacaciones», explicó a La Nación Lammens.