Otro salto de contagios en Cafayate: este lunes confirmaron 10 casos nuevos

El total de positivos en el Departamento llegó a 324, según informaron las autoridades sanitarias de la provincia.
Este lunes la provincia reportó diez nuevos casos de coronavirus en Cafayate lo que eleva la cantidad de positivos a 324.
Hasta este momento nuestra suma 12 muertos por COVID-19.
El reporte de la provincia:
|Fecha: 16/11/2020 ( 18.30 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|1
|476
|Cachi
|5
|86
|Cafayate
|10
|324
|Capital
|7
|9886
|Cerrillos
|2
|888
|Chicoana
|0
|283
|Gral. Güemes
|1
|1153
|Gral. San Martín
|7
|1953
|Guachipas
|0
|36
|Iruya
|0
|69
|La Caldera
|0
|229
|La Candelaria
|1
|25
|La Poma
|0
|26
|La Viña
|0
|206
|Los Andes
|1
|224
|Metán
|0
|408
|Molinos
|0
|51
|Orán
|8
|2421
|Rivadavia
|0
|209
|Rosario de la Frontera
|0
|165
|Rosario de Lerma
|0
|818
|San Carlos
|0
|71
|Santa Victoria
|0
|28
|TOTAL
|43
|20035
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 16/11/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|1
|476
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|97
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|4
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|32
|GAONA
|0
|4
|GENERAL PIZARRO
|0
|8
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|211
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|104
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|2
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|5
|86
|CACHI
|4
|63
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|1
|22
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|10
|324
|CAFAYATE
|10
|324
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|7
|9886
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|7
|9463
|VILLA SAN LORENZO
|0
|402
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|2
|888
|CERRILLOS
|0
|605
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|1
|257
|SAN AGUSTIN
|1
|23
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|283
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|117
|EL CARRIL
|0
|163
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|1
|1153
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|187
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|133
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|1
|820
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|7
|1953
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|7
|253
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|186
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|158
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|351
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|950
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|36
|GUACHIPAS
|0
|36
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|69
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|57
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|229
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|58
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|170
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|25
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|1
|20
|LA CANDELARIA
|0
|5
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|26
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|25
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|206
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|158
|LA VIÑA
|0
|38
|TALAPAMPA
|0
|10
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|1
|224
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|1
|194
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|408
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|0
|39
|EL TUNAL
|0
|2
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|11
|RIO PIEDRAS
|0
|18
|SAN JOSE DE METAN
|0
|333
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|51
|ALUMBRE
|0
|2
|LA PUERTA
|0
|10
|LURACATAO
|0
|3
|MOLINOS
|0
|15
|SECLANTAS
|0
|20
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|8
|2421
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|274
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|114
|PICHANAL
|0
|105
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|8
|1845
|URUNDEL
|0
|32
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|209
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|95
|LA UNION
|0
|17
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|0
|28
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|2
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|165
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|164
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|0
|818
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|0
|382
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|87
|ROSARIO DE LERMA
|0
|346
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|71
|ANGASTACO
|0
|35
|ANIMANA
|0
|29
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|7
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|28
|ACOYTE
|0
|3
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|4
|TOTALES
|43
|20035