Una peligrosa e irresponsable pelea en el COE de Cafayate

Inexplicable

Esta semana dictaron nuevas medidas y el gerente del Hospital, Carlos Vargas, decidió no asistir ni opinar, tampoco mandó un representante.

El COE municipal dio a conocer este miércoles nuevas disposiciones de apertura para el Departamento sin que de la reunión que emanaron las decisiones participara el gerente del hospital doctor Carlos Vargas ni un representante del área de salud a pesar de que públicamente dijo que enviaría.

Según pudo saber radiocafayate.com, la ruptura de relación de Vargas con el Intendente Almeda primero, y más tarde con los demás integrantes del COE municipal es cada vez más fuerte y los cruces tomaron estado público, sobre todo a partir de declaraciones del gerente del hospital quien aparentemente quiere dejar en claro que el no comparte lo que se decide, pero por sobre todas las cosas, tratando de sacarse de encima la responsabilidad de lo que pase de aquí en más con la pandemia, como si no fuera él quien va a tener que atender, más tarde o más temprano, lo que sea que venga.

Supuestamente el detonante de la crisis en el COE, es la oposición de Carlos Vargas a la apertura del turismo interno, a lo que él suele echar la culpa de que se dispararan los contagios en Cafayate. Claro que dentro del COE hay otras opiniones sobre el aumento de casos y sostienen que en realidad se debió a medidas desacertadas tomadas solo por Vargas y a que quedó desbordado por el afán de tomar solo él las decisiones sin escuchar a nadie.

Las voces críticas contra Vargas sostienen que en realidad la situación se le escapó de las manos y decidió echarle la culpa al turismo interno para no mostrar sus propias falencias. Afirman que para probar esto hay que ver las fechas en que los contagios se dispararon en Cafayate. ”La gran cantidad de casos positivos aparecieron mucho después de los 15 días desde que se cerró el turismo interno, lo que prueba que no fue eso lo que hizo que crecieran los contagios. Hubo muchas fallas por parte de Vargas a quien lo traiciona su soberbia en el afán de querer decidir solo él que se hace y que no. Hasta el personal del hospital, que es extraordinario, por los malos tratos y el manejo autoritario del gerente hace que terminen pagando platos rotos ellos” afirman quienes no comparten los manejos de Vargas dentro del COE.

Lo cierto y concreto es que, por lo que sea, Carlos Vargas no asistió a las dos últimas reuniones del COE ni mandó a ningún representante, aparentemente en desacuerdo con la apertura del turismo interno. También se pudo saber que hasta el momento el hospital no ha notificado formalmente el apartamiento de la mesa de decisiones.

Al respecto, la Jueza Virginia Toranzos informó esta semana a través de una radio que “no tienen noticias del director del hospital” desde la reunión donde se habilitó el turismo interno, aclarando que las decisiones que se toman son políticas ya que el Intendente es quien decide finalmente, por lo tanto, los demás integrantes del COE son meros asesores que recomiendan las medidas a tomar, pero no deciden.

La confirmación de la pelea entre Vargas y Almeda y el resto del COE pone de manifiesto la irresponsabilidad de los funcionarios, quienes al anteponer sus problemas personales muestran que priorizan sus egos por sobre la salud de la población.

Almeda deberá, si esto persiste, buscar urgente otro asesoramiento sanitario para la toma de decisiones del COE municipal de Cafayate y la conducta de Vargas deberá analizarse desde el punto de vista de abandono de sus responsabilidades, una suerte de mala praxis , con las consecuencias que ello implique.

Ambos deberán dejar de lado su soberbia y sentarse como funcionarios primero, como personas adultas después a solucionar sus diferencias, pero no pueden persistir en esta actitud irresponsable ante el peligro al que está expuesta la comunidad.

La situación amerita que tanto el presidente del COE, Fernando Almeda, como el gerente del Hospital, Carlos Vargas, reflexionen sobre sus actitudes peligrosamente casi infantiles, y retomen el dialogo por el bien de los cafayateños que al final de cuentas son los verdaderos perjudicados.