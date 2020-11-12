Cafayate llegó a los 300 contagios de COVID-19

Destacadas12.11.2020 - 20:40

Seis nuevos casos

Cafayate llegó a los 300 contagios de COVID-19

Por indio el día noviembre 12, 2020

Este jueves confirmaron seis nuevos casos según el informe de las autoridades epidemiológicas de la provincia.

Siguen en aumento los contagios en nuestro Departamento según informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.

Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron este jueves seis nuevos casos y el total de contagios llegó a los 300 positivos.

Fecha: 12/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados  
Anta 14 458  
Cachi 0 81  
Cafayate 6 300  
Capital 51 9755  
Cerrillos 5 871  
Chicoana 1 273  
Gral. Güemes 1 1147  
Gral. San Martín 8 1935  
Guachipas 0 34  
Iruya  0 69  
La Caldera 3 229  
La Candelaria 1 24  
La Poma 0 26  
La Viña 2 201  
Los Andes 0 222  
Metán 7 374  
Molinos 2 51  
Orán 5 2405  
Rivadavia 1 208  
Rosario de la Frontera 3 146  
Rosario de Lerma 1 808  
San Carlos 0 71  
Santa Victoria 2 27  
TOTAL 113 19715  

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 12/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 14 458
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 10 92
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 31
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 202
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 102
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 300
CAFAYATE 6 300
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 51 9755
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 51 9336
VILLA SAN LORENZO 0 398
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 871
CERRILLOS 5 598
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 250
SAN AGUSTIN 0 20
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 273
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 115
EL CARRIL 1 155
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1147
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 186
COBOS 0 8
EL BORDO 1 132
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 816
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 1935
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 2 239
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 185
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 4 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 947
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 34
GUACHIPAS 0 34
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 3 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 24
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 19
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 201
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 153
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 222
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 192
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 7 374
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 11
SAN JOSE DE METAN 7 310
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 1 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 1 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 5 2405
AGUAS BLANCAS 0 38
COLONIA SANTA ROSA 0 273
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 111
PICHANAL 0 104
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 1836
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 208
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 1 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 146
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 145
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 808
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 374
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 0 344
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 27
ACOYTE 1 2
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 1 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 113 19715

 

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