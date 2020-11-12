Este miércoles confirmaron 9 casos positivos y Cafayate llegó a los 294 contagios

Locales12.11.2020 - 8:38

Al borde los 300

Este miércoles confirmaron 9 casos positivos y Cafayate llegó a los 294 contagios

Por indio el día noviembre 12, 2020

Siguen en aumento los contagios en nuestro Departamento según informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.

Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron este miércoles nueve casos y el total de contagios llegó a 294, dejando al Departamento al borde los 300 positivos.

Fecha: 11/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 11 444
Cachi 0 81
Cafayate 9 294
Capital 32 9704
Cerrillos 2 866
Chicoana 3 272
Gral. Güemes 4 1146
Gral. San Martín 18 1927
Guachipas 0 34
Iruya 0 69
La Caldera 0 226
La Candelaria 0 23
La Poma 0 26
La Viña 1 199
Los Andes 1 222
Metán 3 367
Molinos 0 49
Orán 12 2400
Rivadavia 2 207
Rosario de la Frontera 0 143
Rosario de Lerma 0 807
San Carlos 1 71
Santa Victoria 1 25
TOTAL 100 19602

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 11/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 11 444
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 6 82
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 31
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 199
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 101
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 9 294
CAFAYATE 9 294
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 32 9704
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 32 9285
VILLA SAN LORENZO 0 398
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 866
CERRILLOS 2 593
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 250
SAN AGUSTIN 0 20
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 272
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 116
EL CARRIL 3 153
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 1146
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 186
COBOS 0 8
EL BORDO 0 131
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 816
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 18 1927
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 5 237
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 185
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 154
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 10 349
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 947
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 34
GUACHIPAS 0 34
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 226
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 167
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 23
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 199
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 151
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 222
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 192
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 3 367
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 11
SAN JOSE DE METAN 3 303
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 49
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 12 2400
AGUAS BLANCAS 0 38
COLONIA SANTA ROSA 0 273
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 111
PICHANAL 1 104
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 11 1831
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 207
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 3
RIVADAVIA 1 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 143
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 142
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 807
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 373
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 0 344
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 1 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 25
ACOYTE 1 1
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 100 19602

 

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