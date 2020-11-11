Este lunes confirmaron siete nuevos casos de COVID y Cafayate quedó al borde de los 300 contagios

Locales11.11.2020 - 7:38

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Este lunes confirmaron siete nuevos casos de COVID y Cafayate quedó al borde de los 300 contagios

Por indio el día noviembre 11, 2020

Siguen en aumento los contagios en nuestro Departamento según informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.

Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron este lunes siete nuevos casos y el total de contagios llegó a 285.

Fecha: 10/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 4 433
Cachi 0 81
Cafayate 7 285
Capital 53 9672
Cerrillos 8 864
Chicoana 2 269
Gral. Güemes 10 1142
Gral. San Martín 7 1909
Guachipas 0 34
Iruya  0 69
La Caldera 1 226
La Candelaria 0 23
La Poma 0 26
La Viña 0 198
Los Andes 2 221
Metán 14 364
Molinos 0 49
Orán 15 2388
Rivadavia 0 205
Rosario de la Frontera 4 143
Rosario de Lerma 16 807
San Carlos 1 70
Santa Victoria 0 24
TOTAL 144 19502

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 433
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 76
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 1 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 31
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 195
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 100
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 1 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 285
CAFAYATE 7 285
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 53 9672
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 50 9253
VILLA SAN LORENZO 3 398
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 864
CERRILLOS 4 591
LA ISLA 0 3
LA MERCED 4 250
SAN AGUSTIN 0 20
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 269
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 116
EL CARRIL 0 150
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 10 1142
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 3 185
COBOS 0 8
EL BORDO 3 131
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 4 813
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 1909
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 5 232
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 185
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 154
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 339
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 2 944
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 34
GUACHIPAS 0 34
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 226
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 167
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 23
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 198
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 221
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 191
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 14 364
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 11
SAN JOSE DE METAN 14 300
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 49
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 15 2388
AGUAS BLANCAS 0 38
COLONIA SANTA ROSA 0 273
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 111
PICHANAL 0 103
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 15 1820
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 205
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 3
RIVADAVIA 0 27
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 143
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 142
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 16 807
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 2 373
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 2 87
ROSARIO DE LERMA 12 344
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 70
ANGASTACO 1 35
ANIMANA 0 28
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 24
ACOYTE 0 0
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 144 19502

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