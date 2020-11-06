Este jueves confirmaron en Cafayate siete casos de COVID-19 

Destacadas06.11.2020 - 7:59

Cerca de los 300 positivos

Este jueves confirmaron en Cafayate siete casos de COVID-19 

Por indio el día noviembre 6, 2020

Siguen en aumento los contagios en nuestro Departamento según informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.

Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron este jueves siete nuevos casos y el total de contagios llegó a 274.

Fecha: 05/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 8 418
Cachi 0 81
Cafayate 7 274
Capital 40 9535
Cerrillos 1 843
Chicoana 0 260
Gral. Güemes 4 1123
Gral. San Martín 7 1885
Guachipas 0 31
Iruya  0 69
La Caldera 0 224
La Candelaria 0 22
La Poma 0 25
La Viña 0 190
Los Andes 0 218
Metán 12 338
Molinos 0 49
Orán 9 2337
Rivadavia 0 204
Rosario de la Frontera 5 130
Rosario de Lerma 5 775
San Carlos 13 66
Santa Victoria 0 23
TOTAL 111 19120

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 418
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 76
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 6 185
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 99
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 274
CAFAYATE 7 274
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 40 9535
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 39 9122
VILLA SAN LORENZO 1 392
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 843
CERRILLOS 1 578
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 243
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 260
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 106
EL CARRIL 0 151
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 1123
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 182
COBOS 0 8
EL BORDO 2 126
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 802
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 1885
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 223
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 183
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 152
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 336
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 4 936
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 31
GUACHIPAS 0 31
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 224
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 165
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 22
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 0 4
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 190
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 0 34
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 218
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 12 338
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 12 275
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 49
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 9 2337
AGUAS BLANCAS 0 38
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 1 104
PICHANAL 0 102
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1780
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 204
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 27
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 130
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 129
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 775
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 3 368
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 81
ROSARIO DE LERMA 2 323
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 13 66
ANGASTACO 1 32
ANIMANA 11 28
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 1 6
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 23
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 111 19120

 

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