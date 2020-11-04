Se disparan los contagios en Cafayate: este miércoles confirmaron 12 casos

Destacadas04.11.2020 - 20:11

Crece la curva

Se disparan los contagios en Cafayate: este miércoles confirmaron 12 casos

Por indio el día noviembre 4, 2020

Siguen en aumento los contagios en nuestro Departamento según informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.

La curva de positivos sigue en aumento en nuestra ciudad y la situación sanitaria presenta un panorama preocupante.

Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron este martes 12 nuevos casos y el total de contagios llegó a 267.

Fecha: 04/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 7 410
Cachi 3 81
Cafayate 12 267
Capital 48 9495
Cerrillos 7 842
Chicoana 5 260
Gral. Güemes 6 1119
Gral. San Martín 10 1878
Guachipas 3 31
Iruya  0 69
La Caldera 1 224
La Candelaria 1 22
La Poma 0 25
La Viña 1 190
Los Andes 0 218
Metán 5 326
Molinos 0 49
Orán 16 2328
Rivadavia 1 204
Rosario de la Frontera 6 125
Rosario de Lerma 11 770
San Carlos 9 53
Santa Victoria 2 23
TOTAL 154 19009

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 04/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 410
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 75
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 6 179
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 98
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 3 81
CACHI 3 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 12 267
CAFAYATE 12 267
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 48 9495
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 45 9083
VILLA SAN LORENZO 3 391
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 842
CERRILLOS 2 577
LA ISLA 0 3
LA MERCED 5 243
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 260
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 106
EL CARRIL 5 151
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 6 1119
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 181
COBOS 0 8
EL BORDO 1 124
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 4 801
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1878
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 2 223
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 182
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 152
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 334
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 932
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 31
GUACHIPAS 3 31
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 224
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 165
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 22
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 1 4
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 190
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 1 34
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 218
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 5 326
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 5 263
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 49
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 16 2328
AGUAS BLANCAS 0 38
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 2 103
PICHANAL 1 102
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 13 1772
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 204
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 1 27
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 6 125
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 6 124
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 11 770
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 4 365
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 2 81
ROSARIO DE LERMA 5 321
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 9 53
ANGASTACO 9 31
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 23
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 2 4
TOTALES 154 19009

 

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