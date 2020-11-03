Cafayate registró este martes 9 casos de COVID y llegó a los 255 positivos

Destacadas03.11.2020 - 18:50

Curva en aumento

Cafayate registró este martes 9 casos de COVID y llegó a los 255 positivos

Por indio el día noviembre 3, 2020

Siguen en aumento los contagios en nuestro Departamento según informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario. En San Carlos no hubo nuevos casos.

La curva de positivos sigue en aumento en nuestra ciudad y la situación sanitaria presenta un panorama preocupante.

Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron este martes 9 nuevos casos y el total de contagios llegó a 255.

Por su parte los tres municipios  del Departamento San Carlos no registraron nuevos en las últimas 24 horas.

Fecha: 03/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 2 403
Cachi 0 78
Cafayate 9 255
Capital 62 9447
Cerrillos 4 835
Chicoana 1 255
Gral. Güemes 3 1113
Gral. San Martín 5 1868
Guachipas 0 28
Iruya  0 69
La Caldera 1 223
La Candelaria 0 21
La Poma 0 25
La Viña 0 189
Los Andes 1 218
Metán 1 321
Molinos 1 49
Orán 8 2312
Rivadavia 2 203
Rosario de la Frontera 0 119
Rosario de Lerma 4 759
San Carlos 0 44
Santa Victoria 0 21
TOTAL 104 18855

 

 

  

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 403
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 74
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 173
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 98
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 78
CACHI 0 56
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 9 255
CAFAYATE 9 255
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 62 9447
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 58 9038
VILLA SAN LORENZO 4 388
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 835
CERRILLOS 0 575
LA ISLA 0 3
LA MERCED 4 238
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 255
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 106
EL CARRIL 1 146
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1113
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 180
COBOS 0 8
EL BORDO 0 123
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 797
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 1868
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 221
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 181
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 151
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 331
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 929
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 28
GUACHIPAS 0 28
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 223
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 164
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 21
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 0 3
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 189
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 0 33
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 218
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 1 321
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 1 258
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 49
ALUMBRE 1 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2312
AGUAS BLANCAS 1 38
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 3 101
PICHANAL 0 101
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1759
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 203
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 2 26
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 119
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 118
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 759
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 3 361
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 79
ROSARIO DE LERMA 1 316
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 44
ANGASTACO 0 22
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 104 18855

 

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