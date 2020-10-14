Con tres nuevos casos positivos Cafayate llegó a los 107 contagios de COVID

Locales14.10.2020 - 20:45

Coronavirus

Con tres nuevos casos positivos Cafayate llegó a los 107 contagios de COVID

Por indio el día octubre 14, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este miercoles las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron tres nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 107.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 5 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 14/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 5 208
Cachi 3 46
Cafayate 3 107
Capital 36 8037
Cerrillos 7 650
Chicoana 6 170
Gral. Güemes 16 936
Gral. San Martín 10 1700
Guachipas 0 20
Iruya 0 64
La Caldera 0 180
La Candelaria 1 12
La Poma 0 16
La Viña 4 108
Los Andes 1 167
Metán 5 209
Molinos 0 19
Orán 9 2032
Rivadavia 4 136
Rosario de la Frontera 0 58
Rosario de Lerma 5 533
San Carlos 0 12
Santa Victoria 0 18
TOTAL 115 15438

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 11/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 208
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 38
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 16
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 74
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 67
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 1
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 5
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 3 46
CACHI 2 35
PAYOGASTA 1 11
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 107
CAFAYATE 3 107
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 36 8037
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 36 7695
VILLA SAN LORENZO 0 323
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 650
CERRILLOS 7 483
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 150
SAN AGUSTIN 0 14
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 170
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 61
EL CARRIL 6 107
EL MOLLAR 0 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 16 936
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 159
COBOS 1 3
EL BORDO 5 98
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 9 672
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1700
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 6 190
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 1 155
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 130
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 293
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 879
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 20
GUACHIPAS 0 20
DEPARTAMENTO IRUYA 0 64
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 53
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 180
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 42
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 137
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 12
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 11
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 16
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 16
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 108
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 4 95
LA VIÑA 0 10
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 167
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 142
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4
TOLAR GRANDE 0 18
DEPARTAMENTO METÁN 5 209
EL GALPON 0 26
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 1 3
METAN VIEJO 1 5
RIO PIEDRAS 0 8
SAN JOSE DE METAN 3 166
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 19
MOLINOS 0 11
SECLANTAS 0 8
DEPARTAMENTO ORÁN 9 2032
AGUAS BLANCAS 1 37
COLONIA SANTA ROSA 2 256
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 2 71
PICHANAL 0 88
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1543
URUNDEL 0 27
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 4 136
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 4 62
LA UNION 0 5
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 9
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 49
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 58
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 57
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 533
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 1 268
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 2 67
ROSARIO DE LERMA 2 196
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 12
ANGASTACO 0 10
ANIMANA 0 2
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 18
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 8
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 115 15438

 

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