Con tres nuevos casos positivos Cafayate llegó a los 107 contagios de COVID

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este miercoles las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron tres nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 107.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 5 muertes por COVID en Cafayate.
|Fecha: 14/10/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|5
|208
|Cachi
|3
|46
|Cafayate
|3
|107
|Capital
|36
|8037
|Cerrillos
|7
|650
|Chicoana
|6
|170
|Gral. Güemes
|16
|936
|Gral. San Martín
|10
|1700
|Guachipas
|0
|20
|Iruya
|0
|64
|La Caldera
|0
|180
|La Candelaria
|1
|12
|La Poma
|0
|16
|La Viña
|4
|108
|Los Andes
|1
|167
|Metán
|5
|209
|Molinos
|0
|19
|Orán
|9
|2032
|Rivadavia
|4
|136
|Rosario de la Frontera
|0
|58
|Rosario de Lerma
|5
|533
|San Carlos
|0
|12
|Santa Victoria
|0
|18
|TOTAL
|115
|15438
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 11/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|5
|208
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|38
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|16
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|4
|74
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|67
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|1
|1
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|5
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|3
|46
|CACHI
|2
|35
|PAYOGASTA
|1
|11
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|3
|107
|CAFAYATE
|3
|107
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|36
|8037
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|36
|7695
|VILLA SAN LORENZO
|0
|323
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|7
|650
|CERRILLOS
|7
|483
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|150
|SAN AGUSTIN
|0
|14
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|6
|170
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|61
|EL CARRIL
|6
|107
|EL MOLLAR
|0
|2
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|16
|936
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|159
|COBOS
|1
|3
|EL BORDO
|5
|98
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|9
|672
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|10
|1700
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|6
|190
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|1
|155
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|130
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|2
|293
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|1
|879
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|20
|GUACHIPAS
|0
|20
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|64
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|53
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|180
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|42
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|137
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|12
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|1
|11
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|16
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|16
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|4
|108
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|4
|95
|LA VIÑA
|0
|10
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|1
|167
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|1
|142
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|4
|TOLAR GRANDE
|0
|18
|DEPARTAMENTO METÁN
|5
|209
|EL GALPON
|0
|26
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|1
|3
|METAN VIEJO
|1
|5
|RIO PIEDRAS
|0
|8
|SAN JOSE DE METAN
|3
|166
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|19
|MOLINOS
|0
|11
|SECLANTAS
|0
|8
|DEPARTAMENTO ORÁN
|9
|2032
|AGUAS BLANCAS
|1
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|2
|256
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|2
|71
|PICHANAL
|0
|88
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|4
|1543
|URUNDEL
|0
|27
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|4
|136
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|4
|62
|LA UNION
|0
|5
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|9
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|49
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|58
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|57
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|5
|533
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|1
|268
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|2
|67
|ROSARIO DE LERMA
|2
|196
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|12
|ANGASTACO
|0
|10
|ANIMANA
|0
|2
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|18
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|8
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|115
|15438