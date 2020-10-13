Otro récord: con 13 nuevos casos positivos Cafayate sobrepasó los 100 contagios de COVID

Destacadas13.10.2020 - 20:49

Sigue subiendo la curva

Otro récord: con 13 nuevos casos positivos Cafayate sobrepasó los 100 contagios de COVID

Por indio el día octubre 13, 2020

Este martes se reportó la cifra más alta en un día desde el inicio de la pandemia y el total llegó a 104..

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este msrtes¿ las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron trece nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 104.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 5 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 13/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de
Salta
Departamento Casos
Nuevos		 Casos
Acumulados		  
Anta 4 203  
Cachi 1 43  
Cafayate 13 104  
Capital 52 7997  
Cerrillos 6 643  
Chicoana 0 164  
Gral. Güemes 6 921  
Gral. San Martín 6 1690  
Guachipas 0 20  
Iruya 0 64  
La Caldera 1 180  
La Candelaria 0 11  
La Poma 4 16  
La Viña 8 104  
Los Andes 0 166  
Metán 1 204  
Molinos 2 19  
Orán 7 2026  
Rivadavia 2 132  
Rosario de la Frontera 1 58  
Rosario de Lerma 5 528  
San Carlos 0 12  
Santa Victoria 0 18  
TOTAL 119 15323  

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 13/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos
acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 203
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 3 38
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 16
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 70
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 67
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 5
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 43
CACHI 1 33
PAYOGASTA 0 10
DEPARTAMENTO CAFAYATE 13 104
CAFAYATE 13 104
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 52 7997
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 52 7655
VILLA SAN LORENZO 0 323
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 643
CERRILLOS 4 476
LA ISLA 0 3
LA MERCED 2 150
SAN AGUSTIN 0 14
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 164
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 61
EL CARRIL 0 101
EL MOLLAR 0 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 6 921
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 0 158
COBOS 1 3
EL BORDO 0 93
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 5 663
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 6 1690
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 5 184
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 0 154
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 130
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 291
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 878
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 20
GUACHIPAS 0 20
DEPARTAMENTO IRUYA 0 64
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 53
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 180
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 42
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 137
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 11
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 10
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 4 16
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 4 16
DEPARTAMENTO LA VIÑA 8 104
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 8 90
LA VIÑA 0 10
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 166
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 141
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4
TOLAR GRANDE 0 18
DEPARTAMENTO METÁN 1 204
EL GALPON 0 26
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 4
RIO PIEDRAS 0 8
SAN JOSE DE METAN 1 163
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 19
MOLINOS 0 11
SECLANTAS 2 8
DEPARTAMENTO ORÁN 7 2026
AGUAS BLANCAS 0 36
COLONIA SANTA ROSA 1 254
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 4 69
PICHANAL 0 88
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1539
URUNDEL 0 27
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 132
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 58
LA UNION 1 5
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 1 9
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 49
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 58
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 1 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 57
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 528
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 1 267
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 3 65
ROSARIO DE LERMA 1 194
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 12
ANGASTACO 0 10
ANIMANA 0 2
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 18
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 8
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 119 15323

 

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