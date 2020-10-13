Otro récord: con 13 nuevos casos positivos Cafayate sobrepasó los 100 contagios de COVID

Este martes se reportó la cifra más alta en un día desde el inicio de la pandemia y el total llegó a 104..
Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este msrtes¿ las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron trece nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 104.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 5 muertes por COVID en Cafayate.
|Fecha: 13/10/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de
Salta
|Departamento
|Casos
Nuevos
|Casos
Acumulados
|Anta
|4
|203
|Cachi
|1
|43
|Cafayate
|13
|104
|Capital
|52
|7997
|Cerrillos
|6
|643
|Chicoana
|0
|164
|Gral. Güemes
|6
|921
|Gral. San Martín
|6
|1690
|Guachipas
|0
|20
|Iruya
|0
|64
|La Caldera
|1
|180
|La Candelaria
|0
|11
|La Poma
|4
|16
|La Viña
|8
|104
|Los Andes
|0
|166
|Metán
|1
|204
|Molinos
|2
|19
|Orán
|7
|2026
|Rivadavia
|2
|132
|Rosario de la Frontera
|1
|58
|Rosario de Lerma
|5
|528
|San Carlos
|0
|12
|Santa Victoria
|0
|18
|TOTAL
|119
|15323
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 13/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos
acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|4
|203
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|3
|38
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|16
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|70
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|67
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|5
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|43
|CACHI
|1
|33
|PAYOGASTA
|0
|10
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|13
|104
|CAFAYATE
|13
|104
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|52
|7997
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|52
|7655
|VILLA SAN LORENZO
|0
|323
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|6
|643
|CERRILLOS
|4
|476
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|2
|150
|SAN AGUSTIN
|0
|14
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|164
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|61
|EL CARRIL
|0
|101
|EL MOLLAR
|0
|2
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|6
|921
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|0
|158
|COBOS
|1
|3
|EL BORDO
|0
|93
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|5
|663
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|6
|1690
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|5
|184
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|0
|154
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|130
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|291
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|1
|878
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|20
|GUACHIPAS
|0
|20
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|64
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|53
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|1
|180
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|42
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|1
|137
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|11
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|10
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|4
|16
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|4
|16
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|8
|104
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|8
|90
|LA VIÑA
|0
|10
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|166
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|141
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|4
|TOLAR GRANDE
|0
|18
|DEPARTAMENTO METÁN
|1
|204
|EL GALPON
|0
|26
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|4
|RIO PIEDRAS
|0
|8
|SAN JOSE DE METAN
|1
|163
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|2
|19
|MOLINOS
|0
|11
|SECLANTAS
|2
|8
|DEPARTAMENTO ORÁN
|7
|2026
|AGUAS BLANCAS
|0
|36
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|254
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|4
|69
|PICHANAL
|0
|88
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|2
|1539
|URUNDEL
|0
|27
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|2
|132
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|58
|LA UNION
|1
|5
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|1
|9
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|49
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|58
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|1
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|57
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|5
|528
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|1
|267
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|3
|65
|ROSARIO DE LERMA
|1
|194
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|12
|ANGASTACO
|0
|10
|ANIMANA
|0
|2
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|18
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|8
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|119
|15323