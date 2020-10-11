Cafayate confirmó este sábado 11 contagios de COVID-19 y se acerca a los 100 casos positivos

Destacadas11.10.2020 - 7:42

Otro récord

Cafayate confirmó este sábado 11 contagios de COVID-19 y se acerca a los 100 casos positivos

Por indio el día octubre 11, 2020

Es la cifra más alta de positivos en un solo día desde el inicio de la pandemia. El total llegó a 91 y hay cinco muertos.

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este sábado las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron once nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 91.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 5 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 10/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados  
Anta 12 187  
Cachi 0 36  
Cafayate 11 91  
Capital 103 7731  
Cerrillos 7 609  
Chicoana 3 161  
Gral. Güemes 13 906  
Gral. San Martín 6 1672  
Guachipas 0 20  
Iruya 0 64  
La Caldera 1 177  
La Candelaria 0 11  
La Poma 0 1  
La Viña 1 94  
Los Andes 4 166  
Metán 8 190  
Molinos 0 15  
Orán 6 2009  
Rivadavia 0 128  
Rosario de la Frontera 1 56  
Rosario de Lerma 26 505  
San Carlos 1 12  
Santa Victoria 0 18  
TOTAL 203 14859  

 

 

 

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados  
DEPARTAMENTO ANTA 12 187  
AGUA CALIENTE 0 1  
APOLINARIO SARAVIA 0 31  
CEIBALITO 0 0  
CORONEL MOLLINEDO 0 1  
CORONEL OLLEROS 0 3  
EL QUEBRACHAL 2 16  
GAONA 0 1  
GENERAL PIZARRO 0 1  
JOAQUIN V. GONZALEZ 9 69  
LAGUNA BLANCA 0 0  
LAS LAJITAS 0 59  
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0  
PIQUETE CABADO 0 0  
RIO DEL VALLE 1 5  
TOLLOCHE 0 0  
DEPARTAMENTO CACHI 0 36  
CACHI 0 28  
PAYOGASTA 0 8  
DEPARTAMENTO CAFAYATE 11 91  
CAFAYATE 11 91  
LAS CONCHAS 0 0  
TOLOMBOM 0 0  
DEPARTAMENTO CAPITAL 103 7731  
ATOCHA 0 15  
CASTELLANOS 0 3  
LA CIENAGA 0 1  
SALTA 97 7395  
VILLA SAN LORENZO 6 317  
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 609  
CERRILLOS 7 456  
LA ISLA 0 3  
LA MERCED 0 136  
SAN AGUSTIN 0 14  
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 161  
AGUA NEGRA 0 0  
BARRIO LA ROTONDA 0 0  
CHICOANA 0 61  
EL CARRIL 3 98  
EL MOLLAR 0 2  
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 13 906  
BETANIA 0 2  
CAMPO SANTO 1 157  
COBOS 0 2  
EL BORDO 2 92  
EL PRADO 0 1  
EL SAUCE 0 1  
GENERAL GUEMES 10 651  
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 6 1672  
ACAMBUCO 0 2  
AGUARAY 2 174  
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14  
CAMPICHUELO 0 2  
CAMPO DURAN 0 2  
CARBONCITO 0 2  
CORONEL CORNEJO 0 1  
DRAGONES 0 6  
EMBARCACION 3 153  
GENERAL BALLIVIAN 0 16  
GENERAL MOSCONI 0 130  
HICKMAN 0 6  
PADRE LOZANO 0 1  
PIQUIRENDA 0 1  
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 285  
RECAREDO 0 0  
TARTAGAL 1 877  
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 20  
GUACHIPAS 0 20  
DEPARTAMENTO IRUYA 0 64  
ABRA DE ARAGUYOC 0 1  
ABRA DEL SAUCE 0 0  
COLANZULI 0 0  
IRUYA 0 53  
ISLA DE CAÑAS 0 9  
LA MESADA GRANDE 0 1  
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 177  
CAMPO ALEGRE 0 0  
LA CALDERA 0 41  
LA CALDERILLA 0 1  
VAQUEROS 1 135  
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 11  
EL JARDIN 0 0  
EL TALA 0 10  
LA CANDELARIA 0 1  
DEPARTAMENTO LA POMA 0 1  
CERRO NEGRO 0 0  
COBRES 0 0  
EL RODEO 0 0  
LA POMA 0 1  
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 94  
AMPASCACHI 0 0  
CORONEL MOLDES 1 80  
LA VIÑA 0 11  
TALAPAMPA 0 3  
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 166  
OLACAPATO 0 3  
SALAR DE POCITOS 0 0  
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 141  
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4  
TOLAR GRANDE 2 18  
DEPARTAMENTO METÁN 8 190  
EL GALPON 1 24  
EL TUNAL 0 1  
EL VALLECITO 0 0  
LAGUNITA 0 0  
LUMBRERAS 0 2  
METAN VIEJO 1 4  
RIO PIEDRAS 0 7  
SAN JOSE DE METAN 6 152  
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 15  
MOLINOS 0 10  
SECLANTAS 0 5  
DEPARTAMENTO ORÁN 6 2009  
AGUAS BLANCAS 0 36  
COLONIA SANTA ROSA 1 253  
EL TABACAL 0 10  
HIPOLITO YRIGOYEN 0 65  
PICHANAL 1 88  
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 1530  
URUNDEL 1 27  
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 128  
ALTO DE LA SIERRA 0 2  
CAPITAN JUAN PAGE 0 0  
CORONEL JUAN SOLA 0 58  
LA UNION 0 4  
LOS BLANCOS 0 4  
PLUMA DE PATO 0 2  
RIVADAVIA 0 8  
SAN PATRICIO 0 2  
SANTA MARIA 0 1  
SANTA VICTORIA ESTE 0 47  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 56  
ALMIRANTE BROWN 0 0  
ANTILLA 0 0  
COPO QUILE 0 0  
EL POTRERO 0 0  
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 56  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 26 505  
AGUA CHICA 0 0  
CAMPO QUIJANO 19 263  
EL ENCON 0 2  
EL ROSAL 0 0  
LA MERCED DEL ENCON 0 0  
LA SILLETA 1 51  
ROSARIO DE LERMA 6 189  
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 12  
ANGASTACO 0 10  
ANIMANA 1 2  
CORRALITO 0 0  
SAN CARLOS 0 0  
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 18  
ACOYTE 0 0  
EL PUESTO 0 1  
LA HUERTA 0 0  
LOS TOLDOS 0 7  
MECOYITA 0 0  
NAZARENO 0 8  
POSCAYA 0 1  
SANTA VICTORIA 0 1  
TOTALES 203 14859  

 

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