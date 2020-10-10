Día récord de contagios en Cafayate: este viernes confirmaron 8 nuevos casos de COVID-19

Destacadas09.10.2020 - 21:25

Crece la curva

Día récord de contagios en Cafayate: este viernes confirmaron 8 nuevos casos de COVID-19

Por indio el día octubre 9, 2020

Es la cifra más alta de positivos en un solo día desde el inicio de la pandemia. El total llegó a 80 y hay cinco muertos.

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este viernes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron ocho nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 80.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 5 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 09/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 11 175
Cachi 1 36
Cafayate 8 80
Capital 95 7628
Cerrillos 20 602
Chicoana 11 158
Gral. Güemes 29 893
Gral. San Martín 11 1666
Guachipas 0 20
Iruya 1 64
La Caldera 2 176
La Candelaria 1 11
La Poma 1 1
La Viña 2 93
Los Andes 4 162
Metán 11 182
Molinos 1 15
Orán 35 2003
Rivadavia 1 128
Rosario de la Frontera 0 55
Rosario de Lerma 24 479
San Carlos 0 11
Santa Victoria 1 18
TOTAL 270 14656

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 09/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 11 175
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 3 31
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 14
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 60
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 8 59
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 4
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 36
CACHI 1 29
PAYOGASTA 0 7
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 80
CAFAYATE 8 80
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 95 7628
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 90 7298
VILLA SAN LORENZO 5 311
DEPARTAMENTO CERRILLOS 20 602
CERRILLOS 9 449
LA ISLA 0 3
LA MERCED 10 136
SAN AGUSTIN 1 14
DEPARTAMENTO CHICOANA 11 158
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 6 61
EL CARRIL 4 95
EL MOLLAR 1 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 29 893
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 2 156
COBOS 0 2
EL BORDO 3 90
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 24 641
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 11 1666
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 1 172
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 0 150
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 130
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 285
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 6 876
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 20
GUACHIPAS 0 20
DEPARTAMENTO IRUYA 1 64
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 1 53
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 176
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 41
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 134
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 11
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 10
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 1 1
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 1 1
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 93
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 79
LA VIÑA 0 11
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 162
OLACAPATO 1 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 139
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4
TOLAR GRANDE 0 16
DEPARTAMENTO METÁN 11 182
EL GALPON 3 23
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 7
SAN JOSE DE METAN 8 146
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 15
MOLINOS 1 10
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 35 2003
AGUAS BLANCAS 2 36
COLONIA SANTA ROSA 17 252
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 3 65
PICHANAL 4 87
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1527
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 128
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 58
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 8
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 47
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 55
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 24 479
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 18 244
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 2 50
ROSARIO DE LERMA 4 183
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 11
ANGASTACO 0 10
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 18
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 1 8
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 270 14656

 

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