Día récord de contagios en Cafayate: este viernes confirmaron 8 nuevos casos de COVID-19

Es la cifra más alta de positivos en un solo día desde el inicio de la pandemia. El total llegó a 80 y hay cinco muertos.
Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este viernes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron ocho nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 80.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 5 muertes por COVID en Cafayate.
|Fecha: 09/10/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|11
|175
|Cachi
|1
|36
|Cafayate
|8
|80
|Capital
|95
|7628
|Cerrillos
|20
|602
|Chicoana
|11
|158
|Gral. Güemes
|29
|893
|Gral. San Martín
|11
|1666
|Guachipas
|0
|20
|Iruya
|1
|64
|La Caldera
|2
|176
|La Candelaria
|1
|11
|La Poma
|1
|1
|La Viña
|2
|93
|Los Andes
|4
|162
|Metán
|11
|182
|Molinos
|1
|15
|Orán
|35
|2003
|Rivadavia
|1
|128
|Rosario de la Frontera
|0
|55
|Rosario de Lerma
|24
|479
|San Carlos
|0
|11
|Santa Victoria
|1
|18
|TOTAL
|270
|14656
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 09/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|11
|175
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|3
|31
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|14
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|60
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|8
|59
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|4
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|36
|CACHI
|1
|29
|PAYOGASTA
|0
|7
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|8
|80
|CAFAYATE
|8
|80
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|95
|7628
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|90
|7298
|VILLA SAN LORENZO
|5
|311
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|20
|602
|CERRILLOS
|9
|449
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|10
|136
|SAN AGUSTIN
|1
|14
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|11
|158
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|6
|61
|EL CARRIL
|4
|95
|EL MOLLAR
|1
|2
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|29
|893
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|2
|156
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|3
|90
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|24
|641
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|11
|1666
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|1
|172
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|0
|150
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|1
|130
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|3
|285
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|6
|876
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|20
|GUACHIPAS
|0
|20
|DEPARTAMENTO IRUYA
|1
|64
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|1
|53
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|2
|176
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|1
|41
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|1
|134
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|11
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|1
|10
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|1
|1
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|1
|1
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|2
|93
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|2
|79
|LA VIÑA
|0
|11
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|4
|162
|OLACAPATO
|1
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|3
|139
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|4
|TOLAR GRANDE
|0
|16
|DEPARTAMENTO METÁN
|11
|182
|EL GALPON
|3
|23
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|7
|SAN JOSE DE METAN
|8
|146
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|15
|MOLINOS
|1
|10
|SECLANTAS
|0
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|35
|2003
|AGUAS BLANCAS
|2
|36
|COLONIA SANTA ROSA
|17
|252
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|3
|65
|PICHANAL
|4
|87
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|9
|1527
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|128
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|58
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|8
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|1
|47
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|55
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|24
|479
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|18
|244
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|2
|50
|ROSARIO DE LERMA
|4
|183
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|11
|ANGASTACO
|0
|10
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|1
|18
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|1
|8
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|270
|14656