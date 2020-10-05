Este domingo confirmaron tres nuevos casos positivos de COVID en Cafayate

Locales05.10.2020 - 8:26

Suman 64 en total

Este domingo confirmaron tres nuevos casos positivos de COVID en Cafayate

Por indio el día octubre 5, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este domingo las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron tres nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 64.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 04/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 8 130
Cachi 0 23
Cafayate 3 64
Capital 207 7016
Cerrillos 17 538
Chicoana 7 126
Gral. Güemes 11 819
Gral. San Martín 9 1578
Guachipas 0 17
Iruya 0 62
La Caldera 8 153
La Candelaria 0 10
La Poma 0 0
La Viña 1 71
Los Andes 14 152
Metán 14 156
Molinos 0 14
Orán 17 1877
Rivadavia 1 122
Rosario de la Frontera 2 53
Rosario de Lerma 4 411
San Carlos 0 10
Santa Victoria 0 17
TOTAL 323 13419

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 04/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados  
DEPARTAMENTO ANTA 8 130  
AGUA CALIENTE 0 1  
APOLINARIO SARAVIA 5 25  
CEIBALITO 0 0  
CORONEL MOLLINEDO 0 1  
CORONEL OLLEROS 0 3  
EL QUEBRACHAL 0 9  
GAONA 0 1  
GENERAL PIZARRO 1 1  
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 46  
LAGUNA BLANCA 0 0  
LAS LAJITAS 2 40  
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0  
PIQUETE CABADO 0 0  
RIO DEL VALLE 0 3  
TOLLOCHE 0 0  
DEPARTAMENTO CACHI 0 23  
CACHI 0 18  
PAYOGASTA 0 5  
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 64  
CAFAYATE 3 64  
LAS CONCHAS 0 0  
TOLOMBOM 0 0  
DEPARTAMENTO CAPITAL 207 7016  
ATOCHA 0 14  
CASTELLANOS 0 3  
LA CIENAGA 0 1  
SALTA 201 6703  
VILLA SAN LORENZO 6 295  
DEPARTAMENTO CERRILLOS 17 538  
CERRILLOS 11 408  
LA ISLA 0 2  
LA MERCED 6 115  
SAN AGUSTIN 0 13  
DEPARTAMENTO CHICOANA 7 126  
AGUA NEGRA 0 0  
BARRIO LA ROTONDA 0 0  
CHICOANA 5 49  
EL CARRIL 2 76  
EL MOLLAR 0 1  
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 11 819  
BETANIA 0 2  
CAMPO SANTO 1 146  
COBOS 0 2  
EL BORDO 2 84  
EL PRADO 0 1  
EL SAUCE 0 1  
GENERAL GUEMES 8 583  
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 9 1578  
ACAMBUCO 0 2  
AGUARAY 3 167  
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14  
CAMPICHUELO 0 2  
CAMPO DURAN 0 2  
CARBONCITO 0 2  
CORONEL CORNEJO 0 1  
DRAGONES 0 6  
EMBARCACION 5 142  
GENERAL BALLIVIAN 0 8  
GENERAL MOSCONI 0 128  
HICKMAN 0 6  
PADRE LOZANO 0 1  
PIQUIRENDA 0 1  
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 243  
RECAREDO 0 0  
TARTAGAL 1 853  
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 17  
GUACHIPAS 0 17  
DEPARTAMENTO IRUYA 0 62  
ABRA DE ARAGUYOC 0 1  
ABRA DEL SAUCE 0 0  
COLANZULI 0 0  
IRUYA 0 51  
ISLA DE CAÑAS 0 9  
LA MESADA GRANDE 0 1  
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 153  
CAMPO ALEGRE 0 0  
LA CALDERA 3 37  
LA CALDERILLA 0 1  
VAQUEROS 5 115  
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10  
EL JARDIN 0 0  
EL TALA 0 9  
LA CANDELARIA 0 1  
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0  
CERRO NEGRO 0 0  
COBRES 0 0  
EL RODEO 0 0  
LA POMA 0 0  
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 71  
AMPASCACHI 0 0  
CORONEL MOLDES 1 59  
LA VIÑA 0 9  
TALAPAMPA 0 3  
DEPARTAMENTO LOS ANDES 14 152  
OLACAPATO 0 2  
SALAR DE POCITOS 0 0  
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 14 133  
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3  
TOLAR GRANDE 0 14  
DEPARTAMENTO METÁN 14 156  
EL GALPON 1 20  
EL TUNAL 0 1  
EL VALLECITO 0 0  
LAGUNITA 0 0  
LUMBRERAS 0 2  
METAN VIEJO 0 3  
RIO PIEDRAS 0 6  
SAN JOSE DE METAN 13 124  
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14  
MOLINOS 0 9  
SECLANTAS 0 5  
DEPARTAMENTO ORÁN 17 1877  
AGUAS BLANCAS 0 34  
COLONIA SANTA ROSA 4 220  
EL TABACAL 0 10  
HIPOLITO YRIGOYEN 0 53  
PICHANAL 2 81  
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 11 1453  
URUNDEL 0 26  
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 122  
ALTO DE LA SIERRA 1 2  
CAPITAN JUAN PAGE 0 0  
CORONEL JUAN SOLA 0 55  
LA UNION 0 4  
LOS BLANCOS 0 4  
PLUMA DE PATO 0 2  
RIVADAVIA 0 6  
SAN PATRICIO 0 2  
SANTA MARIA 0 1  
SANTA VICTORIA ESTE 0 46  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 53  
ALMIRANTE BROWN 0 0  
ANTILLA 0 0  
COPO QUILE 0 0  
EL POTRERO 0 0  
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 53  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 411  
AGUA CHICA 0 0  
CAMPO QUIJANO 3 203  
EL ENCON 0 2  
EL ROSAL 0 0  
LA MERCED DEL ENCON 0 0  
LA SILLETA 1 47  
ROSARIO DE LERMA 0 159  
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 10  
ANGASTACO 0 9  
ANIMANA 0 1  
CORRALITO 0 0  
SAN CARLOS 0 0  
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 17  
ACOYTE 0 0  
EL PUESTO 0 1  
LA HUERTA 0 0  
LOS TOLDOS 0 7  
MECOYITA 0 0  
NAZARENO 0 7  
POSCAYA 0 1  
SANTA VICTORIA 0 1  
TOTALES 323 13419  

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