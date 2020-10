Ahora explotó una crisis política en la Municipalidad: renunció Mabel Quipildor y podría haber más dimisiones

Se agravan los problemas

Junto con los problemas económicos, Almeda abrió una grieta en su gabinete. La Secretaria de Gobierno dijo que deja el cargo en solidaridad con los echados.

Un sismo político sacude a la gestión de Almeda. Tras el anuncio de que echaba a 12 personas del gabinete municipal el intendente puede que haya encontrado alivio económico para las famélicas arcas municipales, pero a la par desató un verdadero vendaval político ya que este domingo se conoció que tras la conferencia de prensa del jefe comunal, la ahora exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad presentó la renuncia en solidaridad con los echados.

La dimisión fue acompañada de duras palabras que no disimulan malestar por la decisión de dejar sin trabajo a 12 funcionarios: «Por compañerismo solidaridad y empatía con mis compañeros y compañeras de trabajo renuncie al cargo de Secretaria de Gobierno» expresó Quipildor en un mensaje publicado en cuenta de Facebook.

Lo cierto es que tras esta noticia no se hicieron esperar los rumores y fuentes municipales dijeron este domingo a radiocafayate.com que también la Secretaria de Hacienda Miriam Carrasco evalúa por estas horas renunciar al cargo, más o menos por los mismos motivos que Mabel Quipildor.

Otro de los nombres que se especula podría dejar el cargo es el de Emilia Camacho, actualmente Secretaria de Ingresos Públicos municipal.

El siguiente es el texto completo del mensaje publicado por Mabel Quipildor en Facebook con el que hace pública su renuncia al cargo de Secretaria de Gobierno:

Buenos días, en el día de ayer he presentado mi renuncia al cargo de Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Cafayate, cargo que ocupe por casi 5 años con mucho orgullo, compromiso y responsabilidad.

Por solidaridad, empatía y compañerismo, porque en tiempos de crisis es necesario habilitar espacios para reflexionar, pensar, pensarnos y buscar alternativas JUNTOS, porque cada crisis es y debe ser una oportunidad para transformarnos.

En 8 años de trabajo aprendí a amar a Cafayate de mil maneras diferentes, en las buenas y en las malas, aprendí la mágica experiencia de ver las cosas desde muchas perspectivas, entendí que para salir adelante es necesario hacerse cargo, cometí errores, me tropecé, me frustre, me fui y volví muchas veces, pero SIEMPRE tuve la oportunidad de hacerme fuerte al lado de un EQUIPO que lo dio TODO, más allá de las criticas los golpes y las grandes frustraciones.

La Municipalidad es todo un mundo de aprendizaje, y a mí me enseño algo valiosísimo, a saber que es posible soñar con un Cafayate mejor, que cuesta y mucho, pero que con empeño, constancia y esfuerzo los sueños si se hacen realidad.

GRACIAS infinitas a la vida por tan maravillosa experiencia, gracias a la “MUNI” con todo lo que hay allí dentro por permitirme ser parte, gracias a cada institución por haberme recibido con las puertas abiertas, Gracias CAFAYATE.