Vecinos del loteo Socorro II denunciaron penalmente a Fernando Almeda por malversación

Se sienten estafados

Es a causa de que el Intendente certificó que los lotes tienen servicios de luz, agua y calles, pero eso no existe y hablan de una malversación de 12 millones de pesos.

Cansados de escuchar mentiras de los funcionarios, los vecinos de ese loteo radicaron una denuncia en la policía de Cafayate.

Se trata del loteo Socorro II entregado hace un año a 519 familias calchaquíes. El intendente Fernando Almeda certificó los servicios básicos 100% finalizados y en realidad no tienen luz, ni agua ni calles.

Por esa razón denunciaron penalmente al intendente Fernando Almeda, por la presunta malversación de 12 millones de pesos que debían destinarse a la instalación de esos servicios.

Lo que motivó la denuncia penal realizada en la Comisaría 60 de Cafayate, que ya fue girada a la fiscal Sandra Graciela Rojas, es que tras entregar los lotes a sus legítimos tenedores precarios el 21 de octubre del año pasado, el intendente Fernando Almeda certificó con su firma que se ejecutó en ese loteo el 100% de la apertura, nivelación de calles y demarcación de lotes; la red de agua domiciliaria, chicotes de conexión a cada lote y empalme a red de agua existente; la red domiciliaria de baja tensión, colocación de pilares para medidor y caños de bajada para conexión domiciliaria, red de alumbrado público, subestación transformadora y red nexo de media tensión. Almeda firma este certificado de finalización de obras que dice que las conexiones antes mencionadas «alcanzaron el 100% del avance físico previsto para los 519 lotes de Socorro II». Y en realidad los vecinos solo tienen el certificado firmado por el intendente pero no tienen luz ni agua ni calles.

Diego Liendro, Valeria Guanca y Rebeca Sulca, son los tres vecinos que radicaron la denuncia penal en Cafayate porque transcurrido casi un año de la entrega de los lotes, después de muchos intentos de reunirse con el intendente Almeda para reclamar los servicios básicos que él certificó y que no existen, se enteraron que mediante un convenio con la Provincia, el intendente solicitó en julio pasado 16 millones de pesos más para concretar las obras que ya deberían estar hechas con el presupuesto del 2019 de 12 millones de pesos. «Es pagar dos veces la misma cosa», alertaron, según publicó El Tribuno.

Los testimonios

«Denunciamos porque tenemos una certificación de servicios por parte del intendente Almeda en la que dice que tenemos los servicios al 100% y eso es una gran mentira. Están los pilares pero no están ni los caños para la bajada de luz. Certifica también la apertura y liberación de calles, y no existe tal obra. Dice que tenemos agua potable y tampoco tenemos y esperamos 8 meses para que nos solucionen el tema y no hubo respuestas, por eso fuimos a golpear las puertas del Concejo y de la administración pública para lograr la reactivación de las obras que se están haciendo en Socorro II».

Rebeca Sulca expresó: «Yo también formalicé la denuncia. Nosotros nos esforzamos mucho por conseguir las pruebas para poder hacer la denuncia contra el intendente y contra todo el que resultara responsable de la presunta malversación de fondos. Almeda salió a decir que es lamentable que lo hayamos denunciado y yo le digo a Almeda que más lamentable es que se burle de nuestra necesidad habitacional y que firme una certificación falsa de obra 100% terminada. Lamentable es ver gente viviendo tan precariamente en este loteo con sus niños sin agua y sin luz. Tienen que comprar agua con la pobreza agudizada que se vive por estos días».

Muchas familias ya se instalaron ahí sin servicios

La vecina agregó: «Yo hice la denuncia por mi familia y por todos los vecinos de Socorro II, porque siento que nos estafaron, que nos metieron la mano en el bolsillo y alguien tiene que levantar la voz para que se escuche la injusticia y la necesidad. Me vi en la obligación como ciudadana de no callar y dejar que la corrupción avance sobre todos nosotros. No tenemos partido político, sabemos que tenemos que pagar nuestro terreno, queremos pagarlo como corresponde, somos vecinos comunes que luchamos por nuestras familias y entendemos que algo está muy mal después de un año de entregar terrenos sin servicios, donde ya hay familias que viven sin lo básico».

Pagar dos veces

La tercera vecina denunciante es Valeria Guanca. Ella expresó: «Yo denuncié al intendente Almeda y a quienes resulten responsables de no haber usado el presupuesto que había para las obras en el loteo Socorro II. A nosotros nos entregaron las carpetas el 23 de octubre del año pasado y nos dimos cuenta de la mentira y del engaño del que fuimos víctimas porque en dicha carpeta figura la certificación de obras finalizadas que no existen».

Guanca agregó: «Nosotros dejamos que ellos trabajen en los terrenos 8 meses. En mayo pasado, al ver que no había nada, pedimos una reunión con el intendente que no nos atendía; recién en julio nos recibió y se comprometió a poner el alumbrado público pero lo hizo a medias. Y también dijo que iba a investigar qué pasó con los caños y no pasó nada. En las pruebas que juntamos figuran más de 12 millones de pesos que le enviaron al municipio para Socorro II y la verdad que no se refleja en las obras realizadas. Ahora en julio se firmó otro convenio con la Provincia por más por 16 millones que sabemos que le mandaron ya algo de esa plata a Almeda pero no entendemos por qué le dan dinero para pagar dos veces una obra que supuestamente ya tendría que estar 100% terminada, tal como el mismo Almeda firmó en la certificación de obra. Es volver a pagar. ¿Dónde están los 12 millones? y ahora, ¿qué van a hacer con los 16 millones?».

“Que se haga lo correcto”

Los vecinos que se animaron a denunciar enfatizaron: “Esperamos que la Justicia investigue y no deje impunes estos hechos, que reaccione a nuestra denuncia. Y le pedimos a los legisladores cafayateños que nos representen como corresponde y que se involucren en esta denuncia para que dejemos de sentir que se burlan de nuestras necesidades más básicas y que siempre nos mienten. Esto es una estafa, el señor Hugo de la Fuente vino y dijo que a él no le consta que la obra tiene que estar finalizada y nos dijo que si tenemos pruebas, denunciemos. Es justamente lo que hicimos y queremos justicia, que se haga lo correcto”.