Otro salto de contagios en Cafayate: este viernes confirmaron seis casos de COVID-19

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este viernes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron cuatro nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 61.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.
|Fecha: 02/10/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|8
|122
|Cachi
|0
|22
|Cafayate
|6
|61
|Capital
|167
|6763
|Cerrillos
|16
|515
|Chicoana
|1
|115
|Gral. Güemes
|25
|790
|Gral. San Martín
|20
|1564
|Guachipas
|0
|17
|Iruya
|1
|62
|La Caldera
|3
|143
|La Candelaria
|0
|10
|La Poma
|0
|0
|La Viña
|1
|67
|Los Andes
|4
|138
|Metán
|5
|141
|Molinos
|1
|15
|Orán
|59
|1853
|Rivadavia
|0
|121
|Rosario de la Frontera
|1
|51
|Rosario de Lerma
|6
|405
|San Carlos
|0
|10
|Santa Victoria
|0
|17
|TOTAL
|324
|13002
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 02/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|8
|122
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|1
|20
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|9
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|0
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|4
|46
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|3
|38
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|3
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|22
|CACHI
|0
|17
|PAYOGASTA
|0
|5
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|6
|61
|CAFAYATE
|6
|61
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|167
|6763
|ATOCHA
|0
|14
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|160
|6457
|VILLA SAN LORENZO
|7
|288
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|16
|515
|CERRILLOS
|10
|393
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|6
|107
|SAN AGUSTIN
|0
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|1
|115
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|40
|EL CARRIL
|1
|74
|EL MOLLAR
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|25
|790
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|0
|141
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|3
|81
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|22
|562
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|20
|1564
|ACAMBUCO
|0
|1
|AGUARAY
|1
|164
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|0
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|2
|137
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|9
|GENERAL MOSCONI
|2
|126
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|9
|243
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|6
|850
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|17
|GUACHIPAS
|0
|17
|DEPARTAMENTO IRUYA
|1
|62
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|1
|51
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|3
|143
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|1
|34
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|2
|108
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|10
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|9
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|67
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|1
|55
|LA VIÑA
|0
|9
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|4
|138
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|4
|119
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|0
|14
|DEPARTAMENTO METÁN
|5
|141
|EL GALPON
|1
|19
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|6
|SAN JOSE DE METAN
|4
|110
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|15
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|1
|6
|DEPARTAMENTO ORÁN
|59
|1853
|AGUAS BLANCAS
|2
|34
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|216
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|3
|52
|PICHANAL
|0
|79
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|53
|1436
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|121
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|1
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|55
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|51
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|51
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|6
|405
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|2
|199
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|45
|ROSARIO DE LERMA
|4
|159
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|10
|ANGASTACO
|0
|9
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|17
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|324
|13002