Otro salto de contagios en Cafayate: este viernes confirmaron seis casos de COVID-19

Locales03.10.2020 - 9:06

Crece la curva

Otro salto de contagios en Cafayate: este viernes confirmaron seis casos de COVID-19

Por indio el día octubre 3, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este viernes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron cuatro nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 61.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 02/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 8 122
Cachi 0 22
Cafayate 6 61
Capital 167 6763
Cerrillos 16 515
Chicoana 1 115
Gral. Güemes 25 790
Gral. San Martín 20 1564
Guachipas 0 17
Iruya 1 62
La Caldera 3 143
La Candelaria 0 10
La Poma 0 0
La Viña 1 67
Los Andes 4 138
Metán 5 141
Molinos 1 15
Orán 59 1853
Rivadavia 0 121
Rosario de la Frontera 1 51
Rosario de Lerma 6 405
San Carlos 0 10
Santa Victoria 0 17
TOTAL 324 13002

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 02/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados  
DEPARTAMENTO ANTA 8 122  
AGUA CALIENTE 0 1  
APOLINARIO SARAVIA 1 20  
CEIBALITO 0 0  
CORONEL MOLLINEDO 0 1  
CORONEL OLLEROS 0 3  
EL QUEBRACHAL 0 9  
GAONA 0 1  
GENERAL PIZARRO 0 0  
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 46  
LAGUNA BLANCA 0 0  
LAS LAJITAS 3 38  
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0  
PIQUETE CABADO 0 0  
RIO DEL VALLE 0 3  
TOLLOCHE 0 0  
DEPARTAMENTO CACHI 0 22  
CACHI 0 17  
PAYOGASTA 0 5  
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 61  
CAFAYATE 6 61  
LAS CONCHAS 0 0  
TOLOMBOM 0 0  
DEPARTAMENTO CAPITAL 167 6763  
ATOCHA 0 14  
CASTELLANOS 0 3  
LA CIENAGA 0 1  
SALTA 160 6457  
VILLA SAN LORENZO 7 288  
DEPARTAMENTO CERRILLOS 16 515  
CERRILLOS 10 393  
LA ISLA 0 2  
LA MERCED 6 107  
SAN AGUSTIN 0 13  
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 115  
AGUA NEGRA 0 0  
BARRIO LA ROTONDA 0 0  
CHICOANA 0 40  
EL CARRIL 1 74  
EL MOLLAR 0 1  
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 25 790  
BETANIA 0 2  
CAMPO SANTO 0 141  
COBOS 0 2  
EL BORDO 3 81  
EL PRADO 0 1  
EL SAUCE 0 1  
GENERAL GUEMES 22 562  
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 20 1564  
ACAMBUCO 0 1  
AGUARAY 1 164  
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14  
CAMPICHUELO 0 2  
CAMPO DURAN 0 2  
CARBONCITO 0 2  
CORONEL CORNEJO 0 0  
DRAGONES 0 6  
EMBARCACION 2 137  
GENERAL BALLIVIAN 0 9  
GENERAL MOSCONI 2 126  
HICKMAN 0 6  
PADRE LOZANO 0 1  
PIQUIRENDA 0 1  
PROFESOR SALVADOR MAZZA 9 243  
RECAREDO 0 0  
TARTAGAL 6 850  
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 17  
GUACHIPAS 0 17  
DEPARTAMENTO IRUYA 1 62  
ABRA DE ARAGUYOC 0 1  
ABRA DEL SAUCE 0 0  
COLANZULI 0 0  
IRUYA 1 51  
ISLA DE CAÑAS 0 9  
LA MESADA GRANDE 0 1  
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 143  
CAMPO ALEGRE 0 0  
LA CALDERA 1 34  
LA CALDERILLA 0 1  
VAQUEROS 2 108  
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10  
EL JARDIN 0 0  
EL TALA 0 9  
LA CANDELARIA 0 1  
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0  
CERRO NEGRO 0 0  
COBRES 0 0  
EL RODEO 0 0  
LA POMA 0 0  
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 67  
AMPASCACHI 0 0  
CORONEL MOLDES 1 55  
LA VIÑA 0 9  
TALAPAMPA 0 3  
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 138  
OLACAPATO 0 2  
SALAR DE POCITOS 0 0  
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 119  
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3  
TOLAR GRANDE 0 14  
DEPARTAMENTO METÁN 5 141  
EL GALPON 1 19  
EL TUNAL 0 1  
EL VALLECITO 0 0  
LAGUNITA 0 0  
LUMBRERAS 0 2  
METAN VIEJO 0 3  
RIO PIEDRAS 0 6  
SAN JOSE DE METAN 4 110  
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 15  
MOLINOS 0 9  
SECLANTAS 1 6  
DEPARTAMENTO ORÁN 59 1853  
AGUAS BLANCAS 2 34  
COLONIA SANTA ROSA 1 216  
EL TABACAL 0 10  
HIPOLITO YRIGOYEN 3 52  
PICHANAL 0 79  
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 53 1436  
URUNDEL 0 26  
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 121  
ALTO DE LA SIERRA 0 1  
CAPITAN JUAN PAGE 0 0  
CORONEL JUAN SOLA 0 55  
LA UNION 0 4  
LOS BLANCOS 0 4  
PLUMA DE PATO 0 2  
RIVADAVIA 0 6  
SAN PATRICIO 0 2  
SANTA MARIA 0 1  
SANTA VICTORIA ESTE 0 46  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 51  
ALMIRANTE BROWN 0 0  
ANTILLA 0 0  
COPO QUILE 0 0  
EL POTRERO 0 0  
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 51  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 6 405  
AGUA CHICA 0 0  
CAMPO QUIJANO 2 199  
EL ENCON 0 2  
EL ROSAL 0 0  
LA MERCED DEL ENCON 0 0  
LA SILLETA 0 45  
ROSARIO DE LERMA 4 159  
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 10  
ANGASTACO 0 9  
ANIMANA 0 1  
CORRALITO 0 0  
SAN CARLOS 0 0  
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 17  
ACOYTE 0 0  
EL PUESTO 0 1  
LA HUERTA 0 0  
LOS TOLDOS 0 7  
MECOYITA 0 0  
NAZARENO 0 7  
POSCAYA 0 1  
SANTA VICTORIA 0 1  
TOTALES 324 13002  

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