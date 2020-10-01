Este jueves confirmaron otros cuatro casos de coronavirus en Cafayate

Destacadas01.10.2020 - 20:40

Contagios imparables

Este jueves confirmaron otros cuatro casos de coronavirus en Cafayate

Por indio el día octubre 1, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este jueves las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron cuatro nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 55.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 01/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 9 114
Cachi 1 22
Cafayate 4 55
Capital 219 6595
Cerrillos 19 499
Chicoana 5 114
Gral. Güemes 9 765
Gral. San Martín 16 1544
Guachipas 0 18
Iruya 0 61
La Caldera 2 140
La Candelaria 0 10
La Poma 0 0
La Viña 4 66
Los Andes 3 134
Metán 1 136
Molinos 0 14
Orán 55 1794
Rivadavia 2 121
Rosario de la Frontera 0 50
Rosario de Lerma 15 399
San Carlos 5 10
Santa Victoria 1 17
TOTAL 370 12678

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 01/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 114
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 4 19
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 0
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 42
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 35
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 22
CACHI 1 17
PAYOGASTA 0 5
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 55
CAFAYATE 4 55
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 219 6595
ATOCHA 1 14
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 214 6296
VILLA SAN LORENZO 4 281
DEPARTAMENTO CERRILLOS 19 499
CERRILLOS 11 383
LA ISLA 0 2
LA MERCED 8 101
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 114
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 4 40
EL CARRIL 0 73
EL MOLLAR 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 9 765
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 141
COBOS 0 2
EL BORDO 1 78
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 540
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 16 1544
ACAMBUCO 0 1
AGUARAY 2 163
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 0
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 2 135
GENERAL BALLIVIAN 3 9
GENERAL MOSCONI 2 124
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 234
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 6 844
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 18
GUACHIPAS 0 18
DEPARTAMENTO IRUYA 0 61
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 50
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 140
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 33
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 106
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 66
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 3 54
LA VIÑA 1 9
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 134
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 115
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 0 14
DEPARTAMENTO METÁN 1 136
EL GALPON 0 18
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 6
SAN JOSE DE METAN 1 106
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 55 1794
AGUAS BLANCAS 0 32
COLONIA SANTA ROSA 0 215
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 9 49
PICHANAL 0 79
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 46 1383
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 121
ALTO DE LA SIERRA 0 1
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 2 55
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 50
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 50
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 399
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 9 197
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 1 45
ROSARIO DE LERMA 5 155
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 5 10
ANGASTACO 5 9
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 17
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 1 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 370 12678

 

Archivado en | Etiquetas: , ,

Añadir un comentario.

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio de los “Términos y Condiciones de uso” será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

«

Radio Cafayate en tu celular






Cafayate, Salta. Argentina
Principalmente Despejado
20°C
sensación térmica: 19°C
humedad: 59%
 

Sociales

"Serenata 2016 - Primera noche"

Encuesta

¿Que evaluación hace de la actuación del COE de Cafayate con motivo de la cuarentena por el COVID-19?

Ver Resultados

Cargando ... Cargando ...
  • Nadia: Que mal está pasando Cafayate mi lugar favorito
  • María del Valle Millan: Felicitaciones para esta Cafayateña por lograr su sueño. Un orgullo para mi como Cafayateña...
  • Angeles guantay: Cierren no dejen entrar a nadie es la única manera , busquen la forma de abastecer a los negocios...
  • Rodrigo: Este Vargas es un irresponsable total en todas las cosas, como medico, como persona y en el coe es el colmo...
  • Angel: vargas no puede ser tan inutil y desprolijo en manejar estas cosas serias—- la pregunta es fue un error...