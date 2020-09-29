Este martes confirmaron dos nuevos casos de COVID en Cafayate y el total llegó a 45

Destacadas29.09.2020 - 20:40

Sube la curva de contagios

Este martes confirmaron dos nuevos casos de COVID en Cafayate y el total llegó a 45

Por indio el día septiembre 29, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este martes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron dos nuevos casos positivo en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 45.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 29/09/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 1 103
Cachi 0 18
Cafayate 2 45
Capital 177 6196
Cerrillos 8 464
Chicoana 8 103
Gral. Güemes 2 728
Gral. San Martín 10 1505
Guachipas 0 17
Iruya 0 61
La Caldera 4 135
La Candelaria 0 8
La Poma 0 0
La Viña 4 61
Los Andes 2 129
Metán 6 127
Molinos 0 14
Orán 50 1702
Rivadavia 0 116
Rosario de la Frontera 0 46
Rosario de Lerma 29 353
San Carlos 1 5
Santa Victoria 0 16
TOTAL 304 11952

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 29/09/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 103
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 0
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 35
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 35
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 1
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 18
CACHI 0 15
PAYOGASTA 0 3
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 45
CAFAYATE 2 45
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 177 6196
ATOCHA 0 10
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 173 5911
VILLA SAN LORENZO 4 271
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 464
CERRILLOS 6 363
LA ISLA 0 2
LA MERCED 1 86
SAN AGUSTIN 1 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 103
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 1 32
EL CARRIL 7 71
EL MOLLAR 0 0
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 728
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 0 139
COBOS 0 2
EL BORDO 1 74
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 509
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1505
ACAMBUCO 0 1
AGUARAY 0 160
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 0
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 5 128
GENERAL BALLIVIAN 0 6
GENERAL MOSCONI 0 122
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 221
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 833
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 17
GUACHIPAS 0 17
DEPARTAMENTO IRUYA 0 61
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 50
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 135
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 30
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 4 104
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 8
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 7
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 61
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 4 51
LA VIÑA 0 8
TALAPAMPA 0 2
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 129
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 110
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 0 14
DEPARTAMENTO METÁN 6 127
EL GALPON 1 18
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 1 6
SAN JOSE DE METAN 4 97
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 50 1702
AGUAS BLANCAS 0 32
COLONIA SANTA ROSA 0 215
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 0 38
PICHANAL 1 77
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 49 1304
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 116
ALTO DE LA SIERRA 0 1
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 52
LA UNION 0 3
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 45
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 46
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 29 353
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 19 174
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 5 41
ROSARIO DE LERMA 5 136
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 5
ANGASTACO 0 4
ANIMANA 1 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 0
TOTALES 304 11952

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  • Angel: vargas no puede ser tan inutil y desprolijo en manejar estas cosas serias—- la pregunta es fue un error...