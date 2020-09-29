Este martes confirmaron dos nuevos casos de COVID en Cafayate y el total llegó a 45

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este martes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron dos nuevos casos positivo en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 45.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.
|Fecha: 29/09/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|1
|103
|Cachi
|0
|18
|Cafayate
|2
|45
|Capital
|177
|6196
|Cerrillos
|8
|464
|Chicoana
|8
|103
|Gral. Güemes
|2
|728
|Gral. San Martín
|10
|1505
|Guachipas
|0
|17
|Iruya
|0
|61
|La Caldera
|4
|135
|La Candelaria
|0
|8
|La Poma
|0
|0
|La Viña
|4
|61
|Los Andes
|2
|129
|Metán
|6
|127
|Molinos
|0
|14
|Orán
|50
|1702
|Rivadavia
|0
|116
|Rosario de la Frontera
|0
|46
|Rosario de Lerma
|29
|353
|San Carlos
|1
|5
|Santa Victoria
|0
|16
|TOTAL
|304
|11952
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 29/09/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|1
|103
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|14
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|9
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|0
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|35
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|35
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|1
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|3
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|18
|CACHI
|0
|15
|PAYOGASTA
|0
|3
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|2
|45
|CAFAYATE
|2
|45
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|177
|6196
|ATOCHA
|0
|10
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|173
|5911
|VILLA SAN LORENZO
|4
|271
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|8
|464
|CERRILLOS
|6
|363
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|1
|86
|SAN AGUSTIN
|1
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|8
|103
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|1
|32
|EL CARRIL
|7
|71
|EL MOLLAR
|0
|0
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|2
|728
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|0
|139
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|1
|74
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|1
|509
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|10
|1505
|ACAMBUCO
|0
|1
|AGUARAY
|0
|160
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|0
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|5
|128
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|6
|GENERAL MOSCONI
|0
|122
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|5
|221
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|833
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|17
|GUACHIPAS
|0
|17
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|61
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|50
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|4
|135
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|30
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|4
|104
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|8
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|7
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|4
|61
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|4
|51
|LA VIÑA
|0
|8
|TALAPAMPA
|0
|2
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|2
|129
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|2
|110
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|0
|14
|DEPARTAMENTO METÁN
|6
|127
|EL GALPON
|1
|18
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|1
|6
|SAN JOSE DE METAN
|4
|97
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|14
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|0
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|50
|1702
|AGUAS BLANCAS
|0
|32
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|215
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|38
|PICHANAL
|1
|77
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|49
|1304
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|116
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|1
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|52
|LA UNION
|0
|3
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|45
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|46
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|29
|353
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|19
|174
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|5
|41
|ROSARIO DE LERMA
|5
|136
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|1
|5
|ANGASTACO
|0
|4
|ANIMANA
|1
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|16
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|0
|TOTALES
|304
|11952