Se disparan los contagios en Cafayate: este sábado confirmaron siete casos nuevos y ya suman 43

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este sábado las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron 7 nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 43.
Se trata de la cifra diaria más alta registrada en nuestra ciudad hasta el momento lo que muestra el crecimiento de la curva de contagio y la casi segura probabilidad de la circulación comunitaria.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate
|Fecha: 26/09/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|3
|88
|Cachi
|5
|15
|Cafayate
|7
|43
|Capital
|141
|5825
|Cerrillos
|39
|405
|Chicoana
|5
|88
|Gral. Güemes
|21
|679
|Gral. San Martín
|35
|1467
|Guachipas
|0
|16
|Iruya
|3
|60
|La Caldera
|3
|130
|La Candelaria
|0
|8
|La Poma
|0
|0
|La Viña
|1
|57
|Los Andes
|2
|117
|Metán
|9
|103
|Molinos
|2
|14
|Orán
|10
|1572
|Rivadavia
|0
|112
|Rosario de la Frontera
|4
|43
|Rosario de Lerma
|14
|313
|San Carlos
|1
|5
|Santa Victoria
|0
|16
|TOTAL
|305
|11176
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 26/09/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|3
|88
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|12
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|1
|EL QUEBRACHAL
|0
|9
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|0
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|29
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|2
|32
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|2
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|5
|15
|CACHI
|5
|15
|PAYOGASTA
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|7
|43
|CAFAYATE
|7
|43
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|141
|5825
|ATOCHA
|1
|10
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|134
|5552
|VILLA SAN LORENZO
|6
|259
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|39
|405
|CERRILLOS
|33
|314
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|6
|77
|SAN AGUSTIN
|0
|12
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|5
|88
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|3
|29
|EL CARRIL
|2
|59
|EL MOLLAR
|0
|0
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|21
|679
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|3
|137
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|2
|66
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|0
|GENERAL GUEMES
|16
|471
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|35
|1467
|ACAMBUCO
|0
|1
|AGUARAY
|3
|152
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|0
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|9
|116
|GENERAL BALLIVIAN
|1
|5
|GENERAL MOSCONI
|4
|119
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|2
|209
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|16
|831
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|16
|GUACHIPAS
|0
|16
|DEPARTAMENTO IRUYA
|3
|60
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|2
|49
|ISLA DE CAÑAS
|1
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|3
|130
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|29
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|3
|100
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|8
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|7
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|57
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|47
|LA VIÑA
|1
|8
|TALAPAMPA
|0
|2
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|2
|117
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|2
|98
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|0
|14
|DEPARTAMENTO METÁN
|9
|103
|EL GALPON
|0
|17
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|5
|SAN JOSE DE METAN
|9
|75
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|2
|14
|MOLINOS
|1
|9
|SECLANTAS
|1
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|10
|1572
|AGUAS BLANCAS
|0
|29
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|212
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|36
|PICHANAL
|0
|68
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|8
|1191
|URUNDEL
|2
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|112
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|1
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|48
|LA UNION
|0
|3
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|45
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|4
|43
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|4
|43
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|14
|313
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|6
|146
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|1
|35
|ROSARIO DE LERMA
|7
|130
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|1
|5
|ANGASTACO
|0
|4
|ANIMANA
|1
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|16
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|0
|TOTALES
|305
|11176