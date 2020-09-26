Se disparan los contagios en Cafayate: este sábado confirmaron siete casos nuevos y ya suman 43

Destacadas26.09.2020 - 20:11

Pandemia

Se disparan los contagios en Cafayate: este sábado confirmaron siete casos nuevos y ya suman 43

Por indio el día septiembre 26, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este sábado las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron 7 nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 43.

Se trata de la cifra diaria más alta registrada en nuestra ciudad hasta el momento lo que muestra el crecimiento de la curva de contagio y la casi segura probabilidad de la circulación comunitaria.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate

Fecha: 26/09/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 3 88
Cachi 5 15
Cafayate 7 43
Capital 141 5825
Cerrillos 39 405
Chicoana 5 88
Gral. Güemes 21 679
Gral. San Martín 35 1467
Guachipas 0 16
Iruya 3 60
La Caldera 3 130
La Candelaria 0 8
La Poma 0 0
La Viña 1 57
Los Andes 2 117
Metán 9 103
Molinos 2 14
Orán 10 1572
Rivadavia 0 112
Rosario de la Frontera 4 43
Rosario de Lerma 14 313
San Carlos 1 5
Santa Victoria 0 16
TOTAL 305 11176

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 26/09/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 88
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 1
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 0
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 29
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 32
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 2
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 5 15
CACHI 5 15
PAYOGASTA 0 0
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 43
CAFAYATE 7 43
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 141 5825
ATOCHA 1 10
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 134 5552
VILLA SAN LORENZO 6 259
DEPARTAMENTO CERRILLOS 39 405
CERRILLOS 33 314
LA ISLA 0 2
LA MERCED 6 77
SAN AGUSTIN 0 12
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 88
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 3 29
EL CARRIL 2 59
EL MOLLAR 0 0
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 21 679
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 3 137
COBOS 0 2
EL BORDO 2 66
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 0
GENERAL GUEMES 16 471
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 35 1467
ACAMBUCO 0 1
AGUARAY 3 152
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 0
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 9 116
GENERAL BALLIVIAN 1 5
GENERAL MOSCONI 4 119
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 209
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 16 831
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 16
GUACHIPAS 0 16
DEPARTAMENTO IRUYA 3 60
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 2 49
ISLA DE CAÑAS 1 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 130
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 29
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 3 100
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 8
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 7
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 57
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 47
LA VIÑA 1 8
TALAPAMPA 0 2
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 117
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 98
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 0 14
DEPARTAMENTO METÁN 9 103
EL GALPON 0 17
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 5
SAN JOSE DE METAN 9 75
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 14
MOLINOS 1 9
SECLANTAS 1 5
DEPARTAMENTO ORÁN 10 1572
AGUAS BLANCAS 0 29
COLONIA SANTA ROSA 0 212
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 0 36
PICHANAL 0 68
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1191
URUNDEL 2 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 112
ALTO DE LA SIERRA 0 1
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 48
LA UNION 0 3
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 45
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 43
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 43
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 14 313
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 6 146
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 1 35
ROSARIO DE LERMA 7 130
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 5
ANGASTACO 0 4
ANIMANA 1 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 0
TOTALES 305 11176
 

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