Cafayate sumó este jueves 4 casos de COVID y la tercera muerte

Destacadas24.09.2020 - 20:06

Crecen los contagios y las muertes

Cafayate sumó este jueves 4 casos de COVID y la tercera muerte

Por indio el día septiembre 24, 2020

El total de casos llega a 33 según indica el reporte de la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Este jueves Cafayate sumó cuatro nuevos casos positivos y con estos la cifra total de contagios confirmados llegó a 33.

También en nuestra ciudad este jueves se produjo el tercer deceso por COVID-19.  Aunque hasta el momento de esta publicación el COE local no dio información al respecto Radiocafayate.com pudo saber que el fallecido es un hombre que estaba internado en el hospital Nuestra Señora del Rosario y que se trataría de un contacto estrecho del primer fallecimiento.

Fecha: 24/09/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes
en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 9 75
Cachi 1 10
Cafayate 4 33
Capital 180 5384
Cerrillos 16 336
Chicoana 8 78
Gral. Güemes 22 631
Gral. San Martín 8 1412
Guachipas 0 16
Iruya 0 55
La Caldera 6 123
La Candelaria 0 4
La Poma 0 0
La Viña 2 55
Los Andes 4 113
Metán 1 91
Molinos 0 13
Orán 31 1545
Rivadavia 0 110
Rosario de la Frontera 3 35
Rosario de Lerma 8 265
San Carlos 0 1
Santa Victoria 0 16
TOTAL 303 10401

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 24/09/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 75
APOLINARIO SARAVIA 0 9
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0
CORONEL OLLEROS 0 1
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 0
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 23
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 8 30
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 2
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 10
CACHI 1 10
PAYOGASTA 0 0
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 33
CAFAYATE 4 33
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 180 5385
ATOCHA 0 8
CASTELLANOS 1 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 174 5129
VILLA SAN LORENZO 5 244
DEPARTAMENTO CERRILLOS 16 336
CERRILLOS 11 260
LA ISLA 0 2
LA MERCED 5 62
SAN AGUSTIN 0 12
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 78
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 1 26
EL CARRIL 7 52
EL MOLLAR 0 0
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 22 631
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 132
COBOS 0 2
EL BORDO 3 60
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 0
GENERAL GUEMES 18 434
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 1412
ACAMBUCO 0 1
AGUARAY 0 146
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 13
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 0
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 2 102
GENERAL BALLIVIAN 0 4
GENERAL MOSCONI 0 113
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 203
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 6 810
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 16
GUACHIPAS 0 16
DEPARTAMENTO IRUYA 0 55
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 45
ISLA DE CAÑAS 0 8
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 6 123
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 5 29
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 93
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 4
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 3
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 55
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 47
LA VIÑA 0 7
TALAPAMPA 0 1
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 113
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 96
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 0 12
DEPARTAMENTO METÁN 1 91
EL GALPON 0 17
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 1
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 4
SAN JOSE DE METAN 1 65
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 12
MOLINOS 0 8
SECLANTAS 0 4
DEPARTAMENTO ORÁN 31 1545
AGUAS BLANCAS 0 29
COLONIA SANTA ROSA 0 211
EL TABACAL 0 8
HIPOLITO YRIGOYEN 0 35
PICHANAL 4 67
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 27 1171
URUNDEL 0 24
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 110
ALTO DE LA SIERRA 0 1
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 47
LA UNION 0 3
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 5
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 45
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 35
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 35
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 265
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 5 121
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 1 31
ROSARIO DE LERMA 2 111
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 1
ANGASTACO 0 1
ANIMANA 0 0
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 0
TOTALES 303 10401

 

 

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