Duras críticas de Sáenz a las obras sociales y las clínicas

Mensaje

En un duro mensaje, el gobernador Gustavo Sáenz cruzó a las obras sociales por la desatención que tuvieron en estos días con los salteños que tenían síntomas de coronavirus. Recordó el caso del periodista Eduardo Chañe y el joven Alejandro Paz, añadió que se investigarán las responsabilidades “hasta las últimas consecuencias”.

“Hay dos casos de dos grandes amigos que perdí en esta pandemia: Eduardo Chañe y Alejandro Paz. Eduardo falleció ayer después de haber recorrido en una ambulancia para ser atendido, un gran hombre muy querido en el ámbito periodístico”, dijo el mandatario. La familia de Chañe denunció que en una clínica lo hicieron esperar ocho horas y luego fue trasladado al hospital San Bernardo.

También indicó que Paz estuvo una hora y media en una ambulancia “sin encontrar cama”. El caso del joven se conoció por un video que el mismo grabó para suplicar asistencia aunque luego murió.

“Hoy las obras sociales deben darle atención, ustedes vienen pagando desde hace mucho tiempo. Hoy necesitan que les brinden el servicio es el de la salud”, fustigó. Y remarcó que muchas de estas prepagas no atienden a sus pacientes, quienes terminan siendo derivados al sistema de Emergencias 911. “No les atienden el teléfono y tienen la obligación de brindarles el servicio a cada uno de sus afiliados”.

Situación crítica

“Lamentablemente hoy día tengo que decirles que la situación está compleja. Que la situación epidemiológica está complicada”. Hablábamos el otro día de la cantidad de camas de espacios, donde podíamos recibir a cada uno de los pacientes y la verdad que estos días no fueron fáciles, de dolor para muchas familias, a las que aprovecho de darles un fuerte abrazo por los seres queridos que ya no están”, arrancó el mandatario.

“Lo cierto querido salteños es que hay gente que se está muriendo, muchos no se dan cuenta que este virus nos está afectando cada día más, los contagios van creciendo, son más las familias que sufren, pacientes que necesitan una cama”

Las frases más destacadas

“Les pido un minuto que se pongan en este lugar. No es fácil gobernar en medio de una pandemia. NO es fácil tomar decisiones”

Me ha tocado gobernar en el primer momento de la historia, no sabía, no estaba preparado para esto

El mandatario también dedicó varios párrafos las publicaciones en las redes sociales. “También quiero agradecerles que utilizan las redes sociales para difamarme, aquellos que hacen operaciones políticas, periodísticas, que no toman decisiones… Cada día me siento con más fuerza, más ganas, sin descanso, haciendo lo humanamente posible. Me tocó esto, esto, esta es mi tarea”.