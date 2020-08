Un recordatorio al cumplirse 100 años de la radio en Argentina

Opinión

Por Sergio Guerra

Quiero contar una historia que por distintas razones y circunstancias, se vino contando mal desde hace un tiempo atrás, dándole protagonismo incorrecto a personas equivocadas que, por supuesto que tienen un alto mérito, pero cometieron el error (involuntario o no) de aceptar «reconocimientos» y «distinciones» que no les correspondían, aunque no quede muy elegante que sea yo quien la cuente.

El 19 de agosto de 1987, se plasma en hermosa realidad la feliz iniciativa de JUAN MANUEL ABDALA («Indio») de que Cafayate tenga su propia radio, cosa que unos pocos años atrás, la propuesta de este servidor, en una de las Jornadas Culturales del Valle Calchaquí, provocó risas e irónica burla. OMAR FERNANDO GARCÍA hace volar al cielo los sones de «Al hombre desconocido» de Vangelis, desde la calle San Martín 218. Era el tema identificatorio de FM RADIO CAFAYATE. Los primeros locutores: Eli Díaz, Osvaldo Miguel Grajales y yo, Sergio Ernesto Guerra. Hace poquito, LA RADIO EN CAFAYATE, CUMPLIÓ 33 AÑOS. O sea que el «INDIO» JUAN MANUEL ABDALA, OMAR FERNANDO GARCÍA, ELI DÍAZ, OSVALDO MIGUEL GRAJALES Y SERGIO GUERRA, tenemos el alto honor de ser protagonistas de un poco más de un tercio de este siglo de historia de la radio en Argentina y pioneros en Cafayate y el Valle Calchaquí. Después, continúa mi historia en la radio y la televisión por muchos, muchos años más y por muchos, muchos lugares de nuestro país. Pero esa es otra historia… para un libro.

Hoy, un día tan significativo para la radiofonía argentina, quiero acercarles los agradecidos latidos de mi corazón a quienes Dios puso en mi camino y colmaron mi vida de bendecidos recuerdos que van más allá de todo reconocimiento, distinción, mención, etcétera. GRACIAS A JUAN MANUEL «EL INDIO» ABDALA por la invitación y la confianza para iniciarme en la pasión que es LA RADIO. GRACIAS A DIOS por regalarme la AMISTAD FRATERNA de un gran profesional y excelente persona con quien compartimos la rica experiencia de la radio en FM LA NUEVE/FM TANGO en Torres de Manantiales, en Mar del Plata: HORACIO VALENTÍN BARRIOS. GRACIAS a quienes me acompañaron siempre. GRACIAS y BENDICIONES para todos los que amamos LA RADIO.

Cordialmente

Sergio Ernesto Guerra

Cafayate, 27 de agosto de 2020