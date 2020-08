Desconsideración: esperan por un turno en el hospital a la intemperie y con temperaturas bajo cero

Desaprensión total

Ocurre nuevamente, como el año pasado, pero esta vez en medio de las recomendaciones por el coronavirus de distanciamiento social y sabiendo que el frío favorece al virus.

Desaprensión, desconsideración y contradicción por parte del gerente del hospital de Cafayate es lo que surge como consideraciones inmediatas al presentarse nuevamente la problemática de los turnos en el hospital de Cafayate.

Este miércoles se conoció una imagen, tomada en las primeras horas del día, de personas esperando en una larga fila y con una sensación térmica por debajo de los 0°C y en medio del contexto de pandemia. La foto fue publicada por Bien Vallisto y refleja que el problema sigue existiendo y que el Doctor Carlos Vargas, no pudo, no supo o no quiso solucionarlo.

En abril de año pasado y en medio de las primeras heladas, se conocieron las imágenes de cientos de personas paradas durante toda la noche a la intemperie esperando conseguir un turno y la polémica obligó a que tomarán medidas para corregir la situación, pero como se puede ver, solo duraron lo que duró la polémica de entonces, porque la desconsideración con los vecinos está presente nuevamente.

Resulta extraño que a esta altura de las circunstancias y con las herramientas tecnológicas de las que se dispone hoy en día, no se haya implementado un sistema de pedidos de turnos con una aplicación de celulares u online, para evitar la concentración de personas, por sobre todas las cosas aliviar a los vecinos de larguísimas esperas a la intemperie y sufriendo las inclemencias del tiempo. Un sistema moderno permitiría que los cafayateños no pierdan gran parte de su valioso tiempo para conseguir un turno procurándose salud.

Tal cual lo expresamos el año pasado, resulta imperioso que se busquen soluciones o paliativos inmediatos y definitivos al problema para evitar que los vecinos deban pasar por estas situaciones angustiantes e indignas.

El link de la nota del año pasado que reflejaba la misma problemática: