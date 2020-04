Los intendentes salteños deberán presentar protocolos a la provincia para nuevas excepciones

Coronavirus

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada informó que el gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión mediante videoconferencia con los jefes comunales de Salta.

En el marco de los anuncios del presidente Alberto Fernández, el ministro Villada indicó que los intendentes elaborarán protocolos para nuevas excepciones, los que serán evaluados por el Gobierno provincial para su aprobación.

Explicó que se evaluaron las medidas anunciadas ayer por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en otros puntos, determinó continuar con el aislamiento social, preventivo, obligatorio, de forma administrada, hasta el próximo 10 de mayo.

En ese sentido, el Gobernador les manifestó que serán ellos, los intendentes, los encargados de elaborar los protocolos para solicitar nuevas excepciones, como así también, serán esas jurisdicciones las encargadas de realizar los controles pertinentes.

“Una vez presentados los protocolos, será el Gobierno provincial quien determinará su aprobación”, explicó el ministro Villada y agregó que “debemos administrar el logro que obtuvimos. Hay alrededor de 70 actividades exceptuadas, pero si vemos que la situación se complica, tenemos la facultad de volver atrás con las decisiones”.

El funcionario provincial manifestó que la Provincia hoy es la encargada de administrar el aislamiento de acuerdo a la situación sanitaria. Por último, instó nuevamente a los salteños a quedarse en casa, “pero si tienen que salir porque están exceptuados, háganlo con barbijo o tapaboca, y respetando el distanciamiento social. Hay que mantener la guardia arriba porque todavía falta mucho por transitar”.

Cabe señalar que de acuerdo a los anuncios desde el Gobierno nacional, aquellos aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes podrán quedar exceptuados del aislamiento, en la medida que se cumplan las siguientes condiciones: el tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días, el sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda, evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área, el porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no puede superar el 50% y por último, la zona no puede tener transmisión comunitaria.