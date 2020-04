Crearán en la provincia un fondo de emergencia con aportes voluntarios de los empleados públicos

Anuncio de Sáenz

El gobernador enviará un DNU a la Legislatura para ayudar a los pequeños emprendedores privados con un 10 y 15% de los salarios de los empleados públicos exceptuando a Salud y Seguridad.

Este aporte será voluntario, según aclaró Sáenz. El fondo será devuelto después de la crisis sanitaria.

Además de acompañar la extensión de la cuarentena para combatir el coronavirus, dispuesta por el presidente Alberto Fernández hasta el 26 de este mes, el gobernador Gustavo Sáenz anunció anoche la decisión de crear un fondo de emergencia para ayudar a pequeños emprendedores que no califiquen para préstamos nacionales y ratificó que a partir de hoy será obligatorio el uso de barbijos en Salta.

El gobernador hizo conocer estos temas a través de un mensaje que brindó anoche a través de medios electrónicos, donde también respondió consulta de algunos ciudadanos.

El fondo de emergencia se creará con el descuento voluntario del 10 o 15% de los salarios de los empleados públicos, a partir de abril, para ayudar a pequeños emprendedores que no califican para acceder a prestamos nacionales. Estarán exceptuados los empleados de salud y de seguridad y el fondo será devuelto tras la crisis sanitaria, expresó el mandatario. En esta línea, subrayó la importancia de la solidaridad para los momentos críticos que se viven a raíz de la pandemia de coronavirus.

El fondo de emergencia, con carácter solidario, será creado a través de un decreto de necesidad y urgencia, instrumento que se comenzó a elaborar anoche y que en las próximas horas será enviado a la Legislatura provincial. Sáenz destacó que los fondos tendrán un seguimiento bicameral por parte de legisladores de la oposición, elegidos por diputados y senadores, que se sumarán al control realizado por la Auditoría General de la Provincia.

Anticipó que a partir de la medida, se descontará un porcentaje del sueldo a los empleados públicos provinciales, incluyendo a quienes prestan funciones en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Luego de la conferencia, por redes sociales luego sostuvo que el aporte no será obligatorio, sino voluntario.

“El sector público realizará un aporte solidario al sector privado para acompañar y ayudar a los pequeños emprendedores. El Estado restituirá ese aporte solidario a quienes sufran los descuentos y ello servirá para que muchos que corren el riesgo de perder su trabajo, no lo hagan”, enfatizó.

Sáenz anunció que hoy mantendrá una reunión con gerentes de los bancos con sede en Salta para abordar los problemas que tienen las pymes para acceder a los créditos anunciados por el Gobierno nacional.

Además, oficializó que el Gobierno de Salta acompaña la disposición del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena y de exceptuar las actividades dispuestas por el gobierno nacional, a partir de la fecha, en esta nueva etapa de cuarentena administrada.

Los gobernadores tienen la posibilidad de acercar algunas propuestas al Gobierno nacional para que las evalúe el comité sanitario de poder flexibilizar algunas actividades para esta nueva etapa.

“Las decisiones de flexibilizar no es de los gobernadores, proponemos y ni el presidente dispone, lo hace el comité de emergencia a nivel nacional”, enfatizo Sáenz. En este tramo, el mandatario puntualizó que “no es fácil gobernar y en épocas tristes y duras”. Declaró: “Imagínense lo que es tomar decisiones y la responsabilidad que uno carga en la espalda”.

“No habrá ninguna excepción”

“Cuando las cosas están saliendo bien por qué cambiarlas; al contrario, creo que hoy tenemos que ser más estrictos todavía para que nos vaya mejor; somos hijos del rigor lamentablemente, por eso tome la decisión de no exceptuar nada, si acompañar las decisiones que tomo el gobierno nacional y acompañar la cuarentena hasta el 26”, puntualizó Sáenz.

Durante el mensaje, pidió disculpas “a aquellos que no entiendan mi decisión”, y señaló: “La gente me juzgara a mí, a quienes gobernamos, no a los que proponen”, en alusión a los pedidos de flexibilización que le hicieron. Por último, recordó que a partir de hoy será obligatorio el uso de barbijos para todas las personas que se encuentren fuera de sus residencias.