Fuerte denuncia por la licitación del sonido para la Serenata a Cafayate 2020

Escándalo

Un oferente denunció ante el Concejo Deliberante un supuesto fraude en la adjudicación por un sobreprecio que ronda los $500 mil.

Una empresa de sonido que participó de la licitación realizada por la Municipalidad de Cafayate elevó una nota al Cuerpo deliberativo denunciando un mecanismo irregular en la contratación del sonido para la Serenata a Cafayate 2020.

Según lo denunciado por Miguel Ángel Slame, el municipio decidió contratar a la empresa que presentó la oferta más cara y que a la hora de realizar la apertura de sobres la oferente ganadora no cumplía con los requisitos obligatorios necesarios para poder participar según consta formalmente.

De acuerdo al texto del reclamo de Slame, en la adjudicación existe un sobreprecio de 500 mil pesos.

El denunciante puso en conocimiento del Concejo Deliberante de que en caso que el municipio no revea lo que considera una arbitraria decisión a pesar de que se hicieron oportunamente las observaciones que correspondían y que se impugnó la licitación, iniciará acciones contra la Municipalidad de Cafayate.

Los sistemas de licitaciones como los estipulados en la Ley Provincial N° 8.072 “Sistema De Contrataciones De La Provincia” tienen la finalidad de dar trasparencia a las contrataciones que hace el gobierno, en este caso municipal, para conseguir las mejores ofertas y beneficiar las arcas públicas.

Este es el texto completo de la nota presentada por Slame:

Cafayate 31 de enero de 2020

Sr. Presidente Del Concejo Deliberante

Municipalidad de Cafayate

Ing. Lucas cayata

S_____________/_____________D

Ref.: INFORMO SOLICITO

De mi consideración:

El que suscribe SLAME MIGUEL ANGEL D.N.I N° 10.013.067 con domicilio en calle Paraná N° 46 de San Miguel De Tucumán, oferente para el servicio de sonido, iluminación, pantalla y escenario para serenata a Cafayate edición 2020, vengo por la presente a llevar a su conocimiento la siguiente situación:

Que en tiempo y forma oportuno formule para el servicio antes señalado oferta correspondiente a pesos novecientos ochenta mil $ 900.000 más IVA lo que asciende al monto de pesos un millón $1.089.0000, que al momento de apertura en fecha 10/01/20 existían presentados dos ofertas la del presentante y la de Gustavo Astun S.R.L por $ 1.500.000, habiendo en dicha oportunidad al momento de la apertura señalado de mi parte defectos no solo de forma sino también de fondo en la presentación de la oferta de Gustavo Astun S.R.L (el pliego no se encontraba dentro del sobre , carecía el pliego de firma y foliatura etc.) sin que a la fecha se haya resuelto por acto administrativo del comitente las observaciones formuladas, conforme lo prescripto en el Art. 15 del pliego de condiciones; por todo lo expuesto a todas luces la mejor oferta fue la efectuada por mi parte, siendo la mejor oferta no solo económica sino técnica.

No obstante, lo antes señalado y lo más grave es que informalmente tomo conocimiento que a pesar de ser la mejor oferta fue adjudicada supuestamente la oferta de la empresa Gustavo Antun S.R.L.; por lo que considero este acto jurídico se encuentra viciado de nulidad absoluta, incumpliendo con todo lo dispuesto por el Art. 15 del pliego de licitación “No resolvió las cuestiones previstas, No cumplió con el plazo estipulado para la adjudicación; No adjudico la oferta más conveniente para el municipio, Ni el pueblo en general”.

Que llevo a su conocimiento que esta situación dado que de ser cierta la información, la misma causaría una gran perdida al erario del municipio de Cafayate, cuyo interés corresponde velar a Uds. Como órgano de control y por qué el DEM con estos actos violaría no solo la Carta Orgánica Municipal sino además la ley 8072 en flagrante violación del principio de trasparencia y legalidad que la misma prescribe para las licitaciones públicas, incursionaría además en DEM el incumplimiento de sus deberes públicos. –

Por todo lo expuesto pido a UD. que solicite informe al DEM, a quien adjudico el servicio de sonido y lleve adelante las acciones que por ley les corresponden como concejales; así mismo hago saber a Uds. Que mi parte de ser adjudicada supuestamente la oferta a la empresa Gustavo Astun S.R.L efectuara pedido de nulidad de dicha adjudicación, y las acciones legales correspondientes en contra de la Municipalidad De Cafayate.