Español contratado para la Planta Solar de Cafayate denuncia abandono de la empresa

Otro reclamo

Carmelo Del Castillo vino a nuestra provincia en marzo de 2019 con un contrato de 10 meses por parte de una Sub-contratista que a los 2 dejó de abonarle su sueldo y el hotel argumentando la falta de pago de la empresa.

Carmelo Del Castillo quien llegó en marzo de 2019 desde España, contratado por 10 meses para una obra como «encargo de calidad de estructura», el contrato lo realizó con una empres sub-contratista AVS-Autopartner que respondía a Elmya, quien tenía la obra de la Planta Solar en Cafayate.»Vine en marzo del año pasado a los 3 meses me he quedado sin trabajo, nos dejan de dar los sueldos, nos hicieron firmar, la empresa esta Elmya como una especie de acuerdo pero ese acuerdo no es válido porque la cifra no es real, nos daban $80 mil,$40 mil y $40 mil, lo que cobraban por mes, ponían además en el acuerdo que yo renunciaba cuando yo no he renunciado en ningún momento» contó, según publicó Informate Salta.

Carmelo es el único español de los 6 que vinieron en un principio para la obra, que sigue luchando por lo que considera su derecho. Hoy su situación económica es complicada, ya que se encuentra viviendo con una familia amiga en Tucumán y está desocupado, lo que le impide poder juntar el dinero para regresar a su País donde tiene un hijo y toda su familia.

«No me puedo ir porque me tienen limitado y yo he tenido unas conversaciones con ellos y no quiere arreglar nada por más que le he dicho que me he quedado aquí en calidad de abandono, me dijeron que no que con el dinero que me dieron está solucionado, ese dinero se lo tuve que mandar a mi hijo»

Lo cierto es que hoy por hoy no hay vías de solución de pare de la empresa e incluso recientemente se anotició por su su abogado que la firma Elmya lo denunciará por calumnias e injurias debido a las publicaciones que él realiza y realizó incluso en una red social de España.

«Me quieren denunciar a mi por difamación, en una Red Social puse que fueron pagando y que yo sigo aquí» contó.

Dijo que con la denuncia en el Ministerio de trabajo solo se llamó a dos conciliación obligatoria de la cual solo fueron a uno e insisten que con el dinero que me dieron estaba ya saldada la deuda. No es así, me tienen que dar por Ley y me voy a mi País. No estoy pidiendo nada más. Quiero comprarme mi pasaje y volver a mí País. Yo lo único que les estoy reclamando es lo que marca la ley que para eso se hizo para cumplirla por eso os pido ayuda» concluyó.